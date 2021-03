Réaction: pourquoi PlayStation a-t-elle acheté Evo?

© Evo / Robert Paul

Dans des communautés axées sur un seul joueur comme Pousser le carré, les sports électroniques sont négligés. Mais ne vous y trompez pas, ce secteur du marché est énorme: la BBC accueille régulièrement Rocket League et League of Legends les tournois sont désormais en ligne sur son site Web, tandis que UKIE évalue le chiffre d’affaires mondial global du secteur à 1,1 milliard de dollars à partir de 2020 – et ce nombre ne fait qu’augmenter. De nombreuses franchises sportives de renommée mondiale – comme le Paris Saint Germain, par exemple – ont désormais des équipes d’esports professionnelles.

PlayStation le reconnaît depuis un certain temps et, bien que ses efforts soient restés une note de bas de page sur des sites comme celui-ci, cela vaut peut-être la peine de regarder ce qu’il fait dans les coulisses. Gran Turismo Sport, par exemple, est tranquillement devenu un esport à grande échelle depuis sa sortie; ses livestreams compétitifs rivalisent avec les émissions de sport automobile réelles. Il a également parrainé divers événements majeurs, comme la Call of Duty League et la Capcom Cup au fil des ans.

Evo est le tournoi de jeux de combat le plus prestigieux au monde, mais ses origines en tant qu’événement communautaire amateur en ont fait un peu une pagaille ces derniers temps. Le concours de l’année dernière a été annulé en raison d’allégations d’inconduite sexuelle, et il y avait des points d’interrogation sur le retour de l’événement – en particulier avec la pandémie de coronavirus en cours entraînant des complications pour les conventions de cette nature.

Il est peut-être intéressant de noter que, avec la concurrence déjà dans une position précaire, il est peu probable que Sony ait cassé la banque en acquérant l’événement; nous ne parlons clairement pas ici d’un investissement de 7,5 milliards de dollars. Mais cela renforce son ambition de devenir le berceau du jeu compétitif ainsi que du jeu solo: le détenteur de la plate-forme a noté dans un article de blog qu’en 2020, les joueurs ont passé l’eau à l’oeil. 1,1 milliard heures à jouer à des jeux de combat sur ses consoles.

Mais ceux d’entre vous qui y ont prêté attention savent que PlayStation convoite ce marché depuis un certain temps. Le centre de compétition de PlayStation – une partie souvent négligée du site Web du détenteur de la plate-forme – regorge d’événements auxquels vous pouvez participer, allant de jeux comme Mortal Kombat 11 et FIFA 21 à NBA 2K21 et SoulCalibur VI. Beaucoup d’entre eux ont de petits prix attachés, avec des événements se déroulant presque quotidiennement.

En fait, si vous avez déjà regardé la chaîne YouTube officielle de PlayStation, vous constaterez que si vous filtrez les bandes-annonces, il existe des tonnes de diffusions en direct compétitives. Beaucoup d’entre eux attirent des milliers de téléspectateurs; il n’est pas difficile d’imaginer comment Evo, en tant que l’un des plus grands événements esports du calendrier, augmentera considérablement ses efforts dans ce domaine. Un public plus large signifie un plus grand engagement, et avec Sony attachant sa marque à l’action, cela signifie plus de joueurs sur ses plates-formes.

Sony voit clairement Evo comme une opportunité non seulement de consolider son statut de le plate-forme de jeu de combat, mais aussi pour renforcer sa position en tant que console pour les joueurs compétitifs. L’esport n’est peut-être pas à vos goûts personnels, mais le géant japonais est intelligent pour élargir l’attrait de sa boîte; c’est déjà le meilleur endroit pour jouer à des jeux d’histoire à un seul joueur, mais le fabricant veut s’assurer que son appareil est également l’appareil de facto pour les tournois. Tout cela signifie plus de joueurs, plus d’abonnés et, finalement, plus d’argent.

