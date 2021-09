Réaction: PlayStation Showcase était bon, mais pas assez bon

Avant le Vitrine PlayStation, nous avons laissé tomber une boîte à savon du temps des ordures, expliquant que Sony ne pouvait se permettre aucun air mort lors de sa conférence de presse d’aujourd’hui. Mais un livestream étrangement déséquilibré nous a fait transpirer à dix minutes de la fin : le fabricant était tombé dans tous les pièges contractuels que nous avions prévus, y compris un autre Trois (!!!) minutes de Deathloop dont on ne pouvait que rire.

Il s’agissait d’un briefing étrangement structuré du géant japonais, commençant par sa dernière publicité (un choix étrange) et se terminant brusquement par une rafale de jeux propriétaires que les fans voulaient voir. Il y avait beaucoup de contenu de qualité au milieu, de Project Eve et Forspoken à Tchia et Ghostwire Tokyo, mais ce n’était finalement pas l’aperçu de l’avenir de la PlayStation 5 dont Sony avait besoin après un an de pause.

Insomniac Games continue de porter l’entreprise et embarrasse franchement ses pairs propriétaires. Après avoir déjà sorti Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered et Ratchet & Clank: Rift Apart, il est revenu pour confirmer qu’il travaillait sur Marvel’s Wolverine et Marvel’s Spider-Man 2 – avec Venom, rien de moins ! Certains seront frustrés de voir le studio transformé en usine de bandes dessinées, mais ces jeux tuent et se vendent par bateau. Difficile de se plaindre !

Mais ces deux titres – dans les deux années – étaient les seuls nouveaux projets PlayStation Studios que Sony était prêt à montrer. Naughty Dog, se sentant sûrement un peu rouge car il est rapidement remplacé par le visage de la première partie de Sony, a servi Uncharted: Legacy of Thieves Collection – un ensemble de remasters de la génération précédente. C’est formidable de retrouver Nathan Drake, bien sûr, mais à une époque de mises à niveau gratuites de PS4 à PS5 le prix sera probablement intelligent – ​​oh, et il arrive aussi sur PC !

Même Sony Santa Monica, avec sa première projection inévitable de God of War: Ragnarok – enfin officiellement nommé – ne pourrait effacer le sentiment que PlayStation Studios se retient durement. Le nouveau jeu sera sûrement un coup critique, mais lors de sa deuxième sortie, le nouvel angle de caméra semble beaucoup plus familier – cela aurait pu facilement être confondu avec DLC ou, au mieux, un très gros pack d’extension. Ce sera génial, mais où étaient le choc et la crainte ?

Sur le papier, il s’agissait d’une solide liste de logiciels – nous n’avons même pas mentionné le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic – mais que le coronavirus continue de paralyser ces entreprises ou que Sony garde toujours les lèvres fermées, ce n’était pas le Le moment de tir de rideau auquel nous nous attendions pour la PS5 – loin de là, en fait. C’était un bon spectacle, fort même – mais réservé, contrôlé et, oserons-nous le dire, un peu décevant.

Dans une année où PlayStation a effectivement fermé boutique et a exigé de la patience de ses fans les plus enthousiastes, nous sommes sortis de cette conférence de presse pas beaucoup plus sages que lorsque nous l’avons commencée. Et s’il est rassurant de savoir que Sony n’a pas perdu son penchant pour les productions propriétaires à gros budget et les partenariats tiers sélectifs, nous attendons maintenant la prochaine grande conférence de presse pour nous en dire plus.

Le problème avec PlayStation en 2021 est que nous pourrions ne plus entendre parler du détenteur de la plate-forme pendant des mois – ou, de manière inquiétante, plus…

Pensez-vous que Sony a livré sa conférence de presse PlayStation Showcase ? Vous pouvez trouver une liste complète de ce qui a été annoncé au PlayStation Showcase 2021 via le lien.