Réaction: la mise à niveau de Messy Ghost of Tsushima rend la PS5 pour les payeurs

Sony peut se considérer comme la plate-forme premium sur le marché ces jours-ci, mais il reste à débattre combien de temps les fans dévoués continueront à payer pour le privilège de jouer sur la PlayStation 5. Alors que le principal concurrent du géant japonais, Microsoft continue d’offrir une valeur scandaleuse à travers son programme Xbox Game Pass, le fabricant de PlayStation augmente fortement les prix. L’annonce d’aujourd’hui de Ghost of Tsushima: Director’s Cut – une révélation autrement bienvenue et passionnante – en est une preuve supplémentaire.

Le jeu – déjà presque un an – coûte 69,99 € sur la console de nouvelle génération, une somme scandaleuse si l’on considère que la version est disponible depuis 2020. Oui, elle comprend la nouvelle extension Iki Island et une variété d’autres améliorations bienvenues, mais il s’agit en fait d’une édition du jeu de l’année : une réédition qui, historiquement, se vendrait au détail pour un plus bas point de prix pas plus. Sony, au lieu de cela, essore jusqu’au dernier centime de ses fidèles fans.

L’engagement de la société envers son nouveau modèle de tarification de nouvelle génération signifie qu’elle facture une prime de 9,99 € pour mettre à niveau la version PS4 de Director’s Cut vers la version PS5, à un moment où mises à niveau gratuites de PS4 à PS5 sont devenus une norme. Heck, le détenteur de la plate-forme a permis aux fans de mettre à niveau gratuitement leurs copies de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Sackboy: A Big Adventure il y a moins d’un an.

Pour autant que nous puissions en juger, les principales différences entre les versions PS5 et PS4 de Ghost of Tsushima sont l’ajout de la synchronisation labiale japonaise, de l’audio 3D et de la prise en charge DualSense – des améliorations principalement attendues pour une mise à niveau de nouvelle génération à ce stade. Nous sommes sûrs qu’il y aura plus de travail sous le capot – un article du blog PlayStation fait référence à des temps de chargement considérablement améliorés, par exemple – mais sinon, cela ressemble à des choses assez standard pour une mise à niveau PS4 vers PS5.

Pour la défense de Sucker Punch, il a ajouté gratuitement l’excellente mise à jour Ghost of Tsushima: Legends, a parfaitement pris en charge la rétrocompatibilité PS5 et ajoutera gratuitement du contenu et des améliorations à toutes les versions du jeu – cela ne devrait pas passer inaperçu. Mais avec sa concurrence offrant une valeur aussi impressionnante, PlayStation commence à ressembler à l’alternative extrêmement chère. Le détenteur de la plate-forme dirait que vous payez une prime pour certains des meilleurs jeux jamais créés – il est difficile d’être en désaccord avec cela.

Pourtant, pour aussi cliché et renversant que cette conclusion puisse paraître, pour les joueurs fait vraiment semblent devenir pour les payeurs.

Que pensez-vous des frais de mise à niveau coûteux de Ghost of Tsushima? Que pensez-vous du modèle de tarification actuel de PlayStation ? Toussez dans la section commentaires ci-dessous.