Réaction : il est temps d’accepter que nous ne pouvons plus prédire PlayStation

Nous ne savons plus à quoi s’attendre de PlayStation, et vous non plus. Beaucoup de choses ont changé au cours de la dernière génération, et la stratégie de communication de Sony – ou peut-être son absence – est la plus importante de toutes. L’organisation était autrefois bavarde – bavarde, même – au début de l’ère PlayStation 4; de nos jours, il peut passer des semaines sans prononcer un seul mot.

Jim Ryan, la grosse perruque de Geordie à l’humour sec de l’entreprise, jettera occasionnellement un coup d’œil hors de son bureau pour offrir une interview exclusive avec des magazines de style de vie comme GQ; ceux-ci sont généralement accompagnés d’annonces sur le blog PS et donnent un aperçu de la stratégie d’entreprise. Hermen Hulst, directeur de PlayStation Studios, suivra un modèle similaire s’il y a de grandes nouvelles – comme l’acquisition de Housemarque la semaine dernière.

Les révélations arrivent sporadiquement sur des chronologies aléatoires; Ghost of Tsushima: Director’s Cut, prétendument prévu dans le cadre d’une diffusion en direct sur PlayStation, a été abandonné un jeudi après-midi pluvieux. Tout le monde s’attend à un événement imminent – ​​les rumeurs vont bon train sur Reddit et ResetEra depuis des semaines – mais contre toute attente, il a annoncé un Deathloop-centric État des lieux aujourd’hui.

Bien que nous puissions avoir confiance que l’événement axé sur les tiers et les indépendants aura un contenu divertissant, ce n’est pas ainsi que la majorité – y compris les initiés supposés – s’attendait à ce que Sony suive son absence de E3 2021. Plus de mises à jour sur les titres majeurs viendront prétendument tout au long de l’été, mais naturellement, la société garde la chronologie exacte près de son coffre collectif.

En effet, God of War Ragnarok, un jeu annoncé il y a près d’un an, reste encore un peu plus qu’un logo ; en fait, maintenant que Ratchet & Clank: Rift Apart est sorti, la société n’a pas encore confirmé quelle sera même sa prochaine exclusivité PS5 – après tout, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 et la suite susmentionnée cibleront également la PS4. Échouement de la mort: les détails de Director’s Cut sont dus, mais Dieu seul sait quand.

Il y a un nouveau PSVR casque en production et nous avons vu les contrôleurs, mais en dehors d’une rumeur concernant son panneau OLED et son rendu fovéal, personne ne sait rien d’autre. Naughty Dog a promis une extension multijoueur autonome pour The Last of Us: Part II, mais même si le solo a été lancé il y a un an, nous n’avons pas encore reçu de mise à jour sur sa progression.

Rien de tout cela n’est une critique, bien sûr – nous pouvons être sûrs que la société est occupée dans les coulisses et qu’il y aura beaucoup à attendre au-delà de l’état des lieux de cette semaine. D’une certaine manière, nous apprécions les aspects de ce nouveau Sony secret : garder les jeux silencieux jusqu’à ce qu’ils soient plus proches de la sortie est préférable aux années et aux années de battage médiatique que nous avions l’habitude d’endurer pendant les jours PS4.

Le but de cet article est donc peut-être une thérapie éditoriale : nous n’avons plus la moindre idée de ce qui se passe. Les chasseurs d’influence prétendront qu’ils connaissent tous les secrets, les dates taquines et les informations ambiguës sur Twitter – et les médias des jeux le diront, induisant leurs lecteurs en erreur alors qu’ils recherchent les miettes que Sony balaie si efficacement. C’est une activité que même nous pratiquons, même si nous essaierons toujours de chercher la vérité.

Mais vraiment, il est temps d’accepter le fait que nous n’avons plus la moindre idée des plans de PlayStation. Sony ne souffre pas de l’engagement, et chaque fois qu’il prend le temps de parler, l’industrie fait une pause et fait attention. Il n’y a rien de mal avec l’approche de l’organisation – cela peut être excitant et imprévisible, une montagne russe – mais il est peut-être temps que nous arrêtions d’essayer de prédire la suite. La réalité est qu’aucun de nous ne le sait.

Faites-vous partie de ceux qui sont contrariés par la communication fermée de Sony ou êtes-vous trop occupé à profiter de vos jeux pour vous en soucier ? Aimez-vous à quel point PlayStation est devenue imprévisible, ou préférez-vous que l’organisation soit plus ouverte sur sa feuille de route ? Essayez d’extraire la vérité dans la section commentaires ci-dessous.