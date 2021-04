Réaction: Days Gone était Black Sheep sur PS4, mais un sacré bon jeu Open World

Une suite de Days Gone, le monde ouvert d’horreur de survie de Sony Bend, a été lancée mais n’a jamais donné le feu vert. C’est selon un rapport de Bloomberg, et cela est certainement corroboré par le départ de chefs de file de longue date comme John Garvin et Jeff Ross – ce dernier était un vétéran du studio remontant aux jours de Siphon Filter au milieu. Années 90. Cela a abouti à une vague d’amour pour le bac à sable sur le thème des motards, bien qu’il soit peut-être important de se rappeler que les passionnés n’étaient pas toujours aussi gentils avec Deacon St John et son groupe hétéroclite de copains post-apocalypse.

Ce jeu était, au moment de sa sortie en 2019, très considéré comme le beau-fils mal aimé du portefeuille propriétaire de PlayStation. Beaucoup se sont demandé pourquoi Sony avait investi des ressources dans une autre jeu de zombies – en particulier avec The Last of Us étant l’une de ses franchises phares. Les similitudes entre la série de Naughty Dog et Days Gone ont toujours été rares, mais le jeu – avec son esthétique familière de la société effondrée – se sentait incontestablement comme un ajustement maladroit dans la première partie de la PS4.

Bien sûr, c’est le jeu que Sony Bend voulait créer et qui le passionnait, et nous devons rendre hommage à PlayStation pour avoir soutenu la vision de l’équipe. La réception critique à l’époque – nous avons décrit la sortie comme «nourriture réconfortante du monde ouvert» – était plutôt bonne, mais d’étranges problèmes de rythme et de bugs au lancement signifiaient qu’il n’a jamais atteint les sommets, par exemple, de Ghost of Tsushima – et pendant son classement parmi les 20 jeux les plus vendus aux États-Unis en 2019, ce n’était pas assez un coup d’échappée.

Mais le temps a été extrêmement gentil avec Days Gone, et dans les années qui ont suivi ses débuts, une grande partie du cynisme s’est érodée. Même autour du lancement, le jeu a attiré une base de fans fervents; c’était un exemple rare de déconnexion entre les critiques et les joueurs, où ceux qui l’ont aimé vraiment aimé, et ils se sont assurés de vous le dire. La confirmation apparente qu’il n’y aura pas de suite a entraîné une vague d’adoration sans précédent pour la série: comment oser Sony ne fait pas avancer la franchise?

Pour être honnête, l’histoire met en place une suite, et il est frustrant de ne jamais savoir ce qui était prévu. Pour nous, l’original a toujours ressemblé à un diamant brut: nous pensons que l’itération, tout comme nous l’avons vu avec Assassin’s Creed à Assassin’s Creed II, aurait pu aboutir à quelque chose de spécial. La mécanique de la horde, qui était la fonctionnalité phare de la version, aurait sûrement pu être étendue – utiliser l’environnement pour éliminer les vagues de Freakers était indéniablement amusant.

Et dans un climat où les jeux de survie sont parmi les plus importants, le public de sorties comme Ark: Survival Evolved et Valheim sont énormes – il est dommage que nous ne verrons jamais ce que Sony Bend avait en réserve. Nous avons vraiment apprécié l’environnement menaçant de l’original et la façon dont votre moto est devenue à la fois votre moyen de traversée et votre sanctuaire dans un monde qui cherchait à vous attraper à tout moment. La construction de base et la gestion du camp sont des mécanismes que nous aimerions voir ajoutés.

Malgré toutes les critiques qu’il a suscitées également, nous avons apprécié l’histoire. Son casting était parfois des caricatures, des cinglés militaires aux fanatiques religieux, mais il y avait quelque chose de familier dans les relations dans ce jeu. L’amour fraternel de Deacon et Boozer était relatable, malgré les circonstances extraordinaires dans lesquelles ils se trouvaient; certaines des scènes impliquant St John et sa femme Sarah étaient également mignonnes. C’était une série télévisée à petit budget, mais elle n’a jamais prétendu être autre chose.

Le fait que le titre soit actuellement gratuit sur PS Plus et est porté sur PC plus tard cette année rend l’absence de suite encore plus étrange à nos yeux. Sony Bend a mis à jour la version pour fonctionner parfaitement à 60 images par seconde en résolution 4K sur PS5, et il n’y a jamais eu un public plus large pour le titre qu’il n’y en a actuellement. Au fil du temps, nous sommes convaincus que son statut de classique culte sera imposé; le fait qu’il n’y ait pas de suite sur les cartes signifie qu’on ne s’en souviendra que Suite affectueusement.

Attendez-vous à voir cette série sur de nombreux listicles avancer, comme l’une des franchises oubliées qui mérite une suite, aux côtés de Twisted Metal et Jak & Daxter. Days Gone a sans doute été mal compris dès le départ, et il doit être frustrant pour les vétérans de Sony Bend que ce soit seulement maintenant qu’il obtienne le respect qu’il a toujours mérité. Ce monde ouvert apocalyptique était autrefois le canard maladroit et laid de la première partie de PlayStation – mais il ne fait aucun doute que le temps sera gentil avec Deacon St John.