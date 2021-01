Réacteur à fusion – KSTAR établit un nouveau record du monde en fonctionnant pendant 20 secondes

Tendance FP05 janv.2021 12:34:03 IST

Le dispositif KSTAR (KSTAR) de recherche avancée en tokamak supraconducteur de Corée a récemment établi un record mondial en maintenant son plasma avec une température ionique à plus de 100 millions de degrés Celsius (180 millions de degrés Fahrenheit) pendant 20 secondes. Selon un rapport de Engadget, aucune machine de fusion précédente n’a duré plus de 10 secondes dans ces conditions. En 2019, KSTAR avait réussi à tenir huit secondes seulement. Le rapport ajoute qu’il s’agit d’une étape importante vers l’amélioration de la barrière de transport interne (ITB) qui contribue au confinement et à la stabilité du plasma.

le objectif principal pour KSTAR est de courir pendant cinq minutes d’affilée à des températures extrêmes d’ici 2025 et la percée est un pas important dans cette direction. Cela pourrait s’avérer vital si les réacteurs à fusion devenaient une réalité.

Cette nouvelle étape était le fruit d’un effort conjoint du Centre de recherche KSTAR de l’Institut coréen de l’énergie de fusion (KFE), de l’Université nationale de Séoul (SNU) et de l’Université Columbia des États-Unis.

Qu’est-ce que KSTAR?

Selon un rapport dans Technologie extrême, KSTAR est l’un des dispositifs de recherche sur la fusion nucléaire supraconducteurs de type tokamak les plus avancés pour le développement de l’énergie de fusion. UNE tokamak est une machine expérimentale conçue pour exploiter l’énergie de la fusion. À l’intérieur d’un tokamak, l’énergie produite par la fusion des atomes est absorbée sous forme de chaleur dans les parois du vaisseau. Le KSTAR est également connu sous le nom de soleil artificiel coréen.

Ce réacteur utilise de puissants champs magnétiques pour façonner le plasma surchauffé en forme d’anneau. Il s’agit d’un appareil de fusion magnétique du National Fusion Research Institute de Daejeon, en Corée du Sud.

L’équipe a déclaré que l’amélioration des performances de l’ITB était la clé de l’amélioration la plus récente, car l’ITB réduit le mouvement des ions à l’intérieur du plasma, ce qui améliore le confinement et la stabilité du plasma.

Selon le rapport, plus le plasma reste actif dans le réacteur, plus les atomes sont susceptibles de subir une fusion et de produire des quantités d’énergie utilisables. Cependant, à l’heure actuelle, les réacteurs à fusion actuels comme KSTAR consomment plus d’énergie qu’ils n’en produisent.

