Reacher Trailer apporte un Jack plus gros, meilleur et plus dur à Amazon

En plus d’aller à fond avec leurs offres fantastiques de Le Seigneur des Anneaux et La roue du temps, Amazon Prime Video a renforcé son catalogue d’action pour les durs à cuire avec la sortie de la nouvelle bande-annonce de leur adaptation télévisée des romans Jack Reacher de Lee Child. Ayant réussi à faire venir Tom Clancy’s Jack Ryan aux écrans pendant trois saisons, avec une quatrième déjà en route, la plateforme accueillera désormais également Attaque, et cette fois, la carcasse d’un enquêteur sera beaucoup plus proche en apparence du livre que Tom Cruise ne l’était dans la version cinématographique sur grand écran de 2012 avec Titans star Alan Ritchson en tête.

La nouvelle série Jack Reacher démarre avec une première saison en huit parties qui adaptera le premier roman de Child Reacher Aire d’abattage, qui a présenté l’ancien enquêteur de la police militaire peu de temps après son retour à la vie civile. L’histoire voit Reacher parcourir le pays sans téléphone, sans domicile et très peu de biens. Lorsqu’il arrive dans une petite ville et se retrouve accusé du premier meurtre à y avoir eu lieu depuis plus de deux décennies, il aura besoin de tout son esprit et de ses attributs physiques pour prouver son innocence. Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Quand Tom Cruise est apparu en 2012 Jack Reach et sa suite de 2016, les fans des nombreux romans mettant en vedette le personnage n’ont pas tardé à souligner que si Cruise était le grand nom que le studio avait voulu diriger le film, il était loin de l’homme de 6 pieds 5 pouces et 240 livres. -montagne décrite dans les livres… littéralement. En ce qui concerne l’interprétation télévisée du personnage par Amazon, Lee Child a insisté sur le fait que le personnage devrait cette fois être plus conforme à la description physique qu’il a donnée à Reacher, et il semble que quelqu’un ait prêté attention. Il ne fait aucun doute que Ritchson fait l’affaire et, comme on l’a vu précédemment dans son travail, peut tenir tête aux enjeux de l’action, faisant de la nouvelle série un tirage intrigant même pour ceux qui ne connaissent pas le personnage.

Pour tous ceux qui en doutent, l’affiche officielle de la série Amazon Prime parvient très facilement à montrer le géant musclé que la plupart des gens ont imaginé au fil des ans avec le cadre de Ritchson presque trop gros pour être contenu par un simple cadre.

Le tournage sur Attaque a eu lieu quelques mois plus tôt cette année, se terminant fin juillet, avec une grande partie des annonces de casting faites juste avant le début du tournage, bien qu’Alan Ritchson ait été choisi pour le rôle titre en septembre 2020. Les autres acteurs incluent Malcolm Goodwin comme détective en chef Oscar Finlay, Willa Fitzgerald comme Roscoe Conklin, Chris Webster comme KJ Kliner, Bruce McGill comme maire Grover Teale, Maria Sten comme Frances Neagley, Hugh Thompson comme sergent Baker, et a été complété par Kristin Kreuk comme Charlene « Charlie » Hubble, Marc Bendavid comme Paul Hubble, Willie C. Carpenter comme Mosley le barbier, Currie Graham comme M. Kliner, Harvey Guillén comme Jasper le médecin légiste et Maxwell Jenkins comme Young Jack Reacher.

Attaque arrivera sur Amazon Prime Video exclusivement le 4 février 2022 lorsque tous les épisodes tomberont simultanément.





