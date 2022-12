Reacher Saison 2 Date de sortie suggérée par Amazon Studios Exec

Le directeur de la télévision d’Amazon Studios, Vernon Sanders, taquine la date de sortie de Reacher Saison 2 et loue l’équipe créative et le casting de l’émission.

Le directeur de la télévision d’Amazon Studios, Vernon Sanders, a récemment donné Atteindre fans une raison d’être excité. Atteindre La saison 2 est une émission de télévision très attendue qui est en préparation aux studios Amazon après le début du tournage en septembre. Avec quelques détails à portée de main, y compris l’approbation de Sanders et la demande croissante pour le spectacle, la saison 2 de Reacher pourrait arriver plus tôt que prévu.





Dans une récente interview avec Collider, Sanders a révélé que la production se déroulait bien et a fait l’éloge de la performance d’Alan Ritchson, leader de la série, en tant que Reacher. De plus, Sanders a exprimé sa gratitude à tous les producteurs assidus impliqués dans Reacher Saison 2 et a prédit avec confiance que les téléspectateurs pourront vivre plus d’aventures Reacher l’année prochaine.

« Ça se passe très bien. Alan est de retour, et il est tellement fantastique dans le rôle. Je suis tellement fier des producteurs [for] trouver ce qui convient à Reacher. Les fans de Reacher du livre, leur réaction à la série n’a été qu’un rêve. La saison 2 est géniale. Et aussi géniale que soit la saison 1, je pense que la saison 2 va au-delà de cela, et je pense qu’il y a de fortes chances que cette émission revienne l’année prochaine. »

La première saison de Reacher a été un énorme succès pour Amazon, la série établissant de nouveaux records d’audience et devenant l’une de leurs émissions les plus acclamées par la critique. La popularité de Reacher et de son protagoniste, Alan Ritchson, a poussé Amazon à commander une deuxième saison dès qu’ils le pouvaient. Maintenant que le tournage est en cours, les fans de Reacher peuvent s’attendre à des aventures plus palpitantes et à des histoires captivantes se déroulant dans l’univers Reacher sur Amazon Prime Video dans un proche avenir.

Atteindre La saison 2 est en route et apportera le 11e épisode bien-aimé de Lee Child’s Jack Reach série, Malchance et ennuis. Le livre suit l’équipe hétéroclite d’enquêteurs de Reacher de ses jours dans l’armée qui a rencontré quelques problèmes dans l’ouest sauvage et sauvage. Cependant, Reacher ne prend vent qu’après que plusieurs membres de son équipe aient été tués. Reacher et ce qu’il reste de son équipage doivent s’unir pour comprendre comment un groupe d’agents de sécurité podunk a pu déjouer leurs anciens coéquipiers chevronnés. Atteindre La saison 2 devrait être une course à sensations fortes pleine d’action avec de nombreux rebondissements tout au long.

La saison 2 mettra en vedette Serinda Swan (Les Inhumains) en tant que Karla Dixon, membre de l’unité des enquêteurs spéciaux de l’armée ; Ferdinand Kingley (L’homme de sable) comme AM, un mercenaire ; et Rory Cochrane (Temps gagnant) en tant qu’ancien détective Shane Langston. Shaun Sipos, Domenick Lombardozzi, Luke Bilyk, Dean McKenzie, Edsson Morales, Andres Collantes, Shannon Kook-Chun, Ty Victor Olsson, Josh Blacker et Al Sapienza font partie des nouveaux venus.

Avec Atteindre Saison 2 à l’horizon et Alan Ritchson de retour dans son rôle iconique, Atteindre continuera d’être l’un des titres compétitifs les plus remarquables d’Amazon.