Reach Review de Warcraft Exile: l’expérience du nouveau joueur de Shadowlands vous charmera

Exile’s Reach offre des paysages magnifiques et un gameplay simplifié pour les débutants de Warcraft dans Shadowlands.

Heather Newman

Dans le cadre de la nouvelle extension Shadowlands de cet automne, le populaire RPG en ligne massivement multijoueur de Blizzard Entertainment World of Warcraft reçoit un sérieux lifting – et une liposuccion – pour les nouveaux joueurs.

Lorsque vous ajoutez à un jeu qui est sur le marché depuis plus de 15 ans, vous avez beaucoup de bagages pour les nouveaux joueurs. Ainsi, au lieu de forcer les joueurs à passer de 1-130 ou quel que soit le nouveau nombre, Blizzard a choisi cette fois de réorganiser complètement l’expérience de départ.

Ils ont ajouté une toute nouvelle zone de mise à niveau en option pour tous les joueurs 1 à 10, réorganisé le flux d’équipement, de talents et de goodies, et sont passés directement à Battle for Azeroth, l’extension actuelle, pour ces joueurs alors qu’ils se dirigent vers le nouveau niveau. casquette de 60 dans Shadowlands.

Descendre dans une vilaine ville-araignée à Shadowlands.

Heather Newman

Un nouveau départ vraiment bien fait

La nouvelle expérience de départ de Shadowlands sur l’île d’Exile’s Reach – du moins telle qu’elle existe actuellement sur les serveurs bêta – est charmante, réfléchie et personnelle.

En tant que tout nouveau membre de votre faction (Horde ou Alliance), vous êtes envoyé à Exile’s Reach pour découvrir ce qui est arrivé à une équipe de reconnaissance précédente. Une tempête anormale vous laisse échoué, ramassant les morceaux et chargé de découvrir ce que font ces odieux ogres de l’île.

J’ai joué à la version bêta d’Exile’s Reach en tant que personnage de la Horde, même si je soupçonne que l’expérience est similaire avec les personnages non-joueurs de l’Alliance.

Vous commencez votre aventure sur le bateau vers l’île, avec un didacticiel vraiment bien pensé qui vous guide à travers les MMO 101. C’est moins odieux que l’expérience de départ actuelle de boost de personnage (sur un autre navire encore) et les tests que vous effectuez se sentir comme une partie naturelle du scénario.

À partir du (tout) début de Warcraft: Shadowlands.

Heather Newman

Votre histoire commence sur Exile’s Reach

Une fois que vous avez atterri sur l’île, l’expérience de départ se met vraiment en mouvement. C’est magnifique, comparativement: si votre carte graphique peut le gérer, montez-la au maximum et émerveillez-vous. Les paysages sont dessinés avec amour, littéralement jonchés de détails et exceptionnellement luxuriants selon les normes de Warcraft.

Il y a une plage, des collines, une plaine et une ville ogre. Certains PNJ semblent utiliser les mêmes nouvelles personnalisations de personnages Shadowlands que les personnages joueurs, ce qui leur donne une variété supplémentaire. La nouvelle musique vous suit pendant les moments clés de la quête, et les quêtes et les PNJ eux-mêmes sont bien écrits et souvent amusants. Il s’agit d’un design de première classe, porté par les équipes artistiques et musicales ultra-fortes du jeu, et c’était clairement un travail d’amour.

J’ai apprécié la manière transparente dont ma classe a été incluse dans la série de quêtes. J’ai joué un chasseur d’elfe de sang et un PNJ Farstrider m’a donné, entre autres quêtes, une pour assembler un piège à givre à partir de zéro en utilisant des pièces réalistes. Je devais piéger une bête qui les suivait, et quand je l’ai fait … c’était le faucon-dragon que les elfes de sang obtenaient en tant que familier de départ dans l’ancienne expérience de nivellement sur l’île Sunstrider.

Dans le cadre de l’apprentissage de l’apprivoisement et du contrôle des animaux de compagnie, j’ai eu la possibilité de l’apprivoiser, si je le voulais – un joli clin d’œil à mon héritage racial. Un ami en quête de chasseur nain a obtenu un donneur de quêtes worgens et l’ours de départ nain. Un autre ami de niveau en tant que personnage de tank avait différents PNJ qui lui expliquaient joyeusement ses compétences de base et leur rotation.

C’est la plus grande attention accordée à l’herbe que j’ai vue dans Warcraft.

Heather Newman

Apprendre la mécanique et cette vie de donjon

Pendant que vous parcourez ces quêtes, vous apprenez également toutes les bases de World of Warcraft gameplay. Il y a une belle scène où vous êtes déguisé en ogre qui vous apprend à utiliser des emotes comme / wave et / dance (bien sûr), et les quêtes que vous faites au fur et à mesure vous présentent les mécanismes que les quêtes utilisent partout dans WoW.

L’expérience se termine par un donjon, pour lequel vous faites la queue. J’ai cligné des yeux un peu à cela – cette expérience immersive pourrait avoir du mal à survivre à un groupe de ramassage de donjon.

Mais après avoir fait la queue, je suis entré dans mon donjon, pour voir les deux PNJ avec lesquels j’avais joué m’accompagner pour cette partie du voyage également, mais dans ce cas, jouer les rôles que d’autres joueurs pourraient avoir dans un donjon traditionnel. C’était un moyen agréable de faire l’expérience d’une course de donjon sans avoir à naviguer (ou décevoir) les autres joueurs, et les combats de boss étaient amusants et très représentatifs des mécanismes de donjon typiques de WoW.

Cette expérience de nivellement des îles Shadowlands était-elle parfaite? Non. Certaines bêtes sont actuellement dépassées, en particulier si vous ne maîtrisez pas les arts du jeu (comme le kite des foules en colère.) Dans le donjon, mon “tank” m’a dit d’aller de l’avant et d’engager un boss, et elle chargez ensuite, ce qui est considéré comme le comble du mauvais comportement dans un vrai donjon.

Mais dans l’ensemble, c’était une manière fluide, personnalisée et assez transparente d’apprendre le jeu.

Combattre un dragon dans votre premier donjon, dans Exile’s Reach.

Heather Newman

Accéder plus rapidement aux bonnes choses

Ce n’est pas seulement un contenu plus moderne que l’expérience de départ vous accélère. Vous obtiendrez également des équipements qui étaient auparavant réservés aux joueurs de niveau supérieur – colliers, chapeaux, épaulettes, bibelots – dans le cadre du jeu normal des niveaux 1 à 10.

Lorsque vous terminez l’île et que vous revenez dans votre capitale, vous obtenez une visite vraiment significative, comme l’un de vos camarades de l’île vous le montre à l’entraîneur d’équitation, où vous obtenez la monture de départ de votre propre course au niveau 10. ( Les montures au sol épiques sont désormais à vous au niveau 20.) Vous êtes montré à votre entraîneur de classe, qui vous aide à en apprendre davantage sur les spécialisations.

Et puis vous avez terminé, et rencontrez le représentant de votre faction pour la série de quêtes par défaut de Battle for Azeroth. Je ne connaissais les personnages de la zone de départ de Shadowlands que pendant une heure, mais je les ai manqués quand je suis parti, et il est remarquable que vous ayez la possibilité de dire au revoir occasionnel avant de quitter chacun d’eux – une belle touche, et un cela les aide à se sentir comme de vrais camarades au lieu de machines à donner des quêtes.

Cette transition vers le contenu existant n’est pas particulièrement fluide, bien que Exile’s Reach et le nivellement dans Shadowlands soient toujours en test bêta. Mais même avec ces aspérités, les joueurs expérimentés sont ravis de l’expérience de départ et de sa jolie petite vignette pour les nouveaux joueurs de WoW.

