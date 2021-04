«  RE Village  » révèle un nouveau regard surprenant sur son gameplay

Capcom a réussi à surprendre une fois de plus à travers sa nouvelle présentation de « Resident Evil: Village », le nouvel opus de l’une de ses sagas de jeux vidéo les plus emblématiques, présentant un nouveau trailer qui offre un nouveau regard sur l’histoire et le gameplay de ce titre .

Dans sa quatrième avance jusqu’à présent, « Resident Evil Village » présente à nouveau les horreurs auxquelles Evan Winters, le protagoniste de l’histoire, devra faire face dans cette nouvelle odyssée d’horreur et de survie, même si cette fois nous pouvons le voir utiliser toutes sortes de armes avec lesquelles le joueur devra détruire ses ennemis, y compris un mystérieux poignard en argent.

Il y a une raison pour laquelle le poignard sera d’une grande importance, et c’est que tout au long de « Resident Evil Village », nous affronterons d’innombrables loups-garous, dont la présence est plus évidente dans cette nouvelle bande-annonce. L’apparition de créatures du folklore d’Europe de l’Est était un élément attendu par les fans depuis la première apparition de Lady Dimitrescu et de ses filles, qui remplissent le profil du vampire classique.

Ces derniers mois, Lady Dimitrescu est devenue l’une des préférées des fans de la franchise Capcom, qui n’ont pas été déçus de voir son rôle de l’un des principaux antagonistes du jeu clairement défini dans cette nouvelle bande-annonce.

Il est clair que, étant une franchise d’une grande longévité, « Resident Evil » a évolué en s’éloignant du concept original de zombies vers de nouveaux horizons d’horreur, et la réponse positive jusqu’ici des fans pourrait donner le ton de ce que Capcom devrait faire dans ses prochaines tranches.

« Resident Evil: Village » sera mis en vente le 7 mai prochain, préparant son arrivée sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Series X / S, ainsi que sur PC. Avant son lancement, une démo entièrement gratuite atteindra toutes les plateformes pendant une durée limitée.