Re: Legend prépare son lancement sur PC et consoles

Il arrivera sur PC et consoles au printemps 2021

Re: Légende, le RPG d’aventure multijoueur coopératif pour un joueur développé par Magnus Games et publié par 505 Games, sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam (1.0v) au printemps 2021, avec la version d’accès actuellement disponible Avancez de Steam avec une réduction de 40%, restant à 11,99 € et qui continue aujourd’hui d’être mis à jour avec de nouvelles améliorations et possibilités. Voici un aperçu de la version Nintendo Switch:

La source: Communiqué de presse de 505 Games