Razor Fist entièrement révélé dans l’art promotionnel Shang-Chi

Alors que le cinéma fait ses premiers pas vers la récupération post-Covid, Marvel n’a pas tardé à intensifier la publicité pour les prochains films du MCU et grâce à de nouvelles illustrations promotionnelles pour leur très attendu Shang-Chi et la légende des dix anneaux que nous avons. un nouveau regard sur le méchant, Razor Fist.

#ShangChi Le meilleur look à ce jour chez Razorfist Villain révélé dans des images promotionnelles pic.twitter.com/7mNdEcE6ez – AG MEDIA NEWS (@AGMEDIANEWS) 21 mai 2021

Le personnage de Razor Fist est apparu pour la première fois dans les années 70 et a été la création de Doug Moench et Paul Gulacy pendant leur mandat sur la série de bandes dessinées Shang-Chi Master of Kung Fu. Comme si ce n’était pas assez évident, le nom de l’assassin fait référence aux lames en acier qu’il a à la place de la main. Le personnage est joué par Florian Munteanu dans le prochain film, dans lequel il est engagé pour assassiner Shang-Chi, et il a déjà été vu en action en train de combattre le héros éponyme dans la bande-annonce de Shang-Chi.

L’œuvre d’art est très probablement l’un des modèles à utiliser par les fabricants de vêtements produisant des produits dérivés pour le film, et bien sûr, il y a toujours autant de demande d’articles mettant en vedette les méchants de ces films que les héros. Qui ne voudrait pas être vu avec un méchant aussi cool sur sa chemise?

Dans une déclaration audacieuse, Jonathan Schwartz de Marvel Studio a déclaré à Entertainment Weekly que les scènes d’action de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux sont parmi les meilleures à avoir figuré dans le MCU à ce jour. Arrivant dans un laps de temps raisonnablement court après les scènes de bataille phénoménales de Guerre d’infini et Fin du jeu, cela suggérerait que nous sommes vraiment dans quelque chose de spécial si cela s’avère être vrai.

« Je pense que c’est la meilleure action [Marvel has] « Chaque coup de poing a un sens, chaque style de combat a un sens, et l’histoire est racontée visuellement d’une si belle manière. »

Il a poursuivi en discutant davantage de ce que le public peut attendre du scénario. « Le cœur de l’arc de Shang-Chi dans les bandes dessinées est vraiment un drame familial. C’est quelque chose que Destin a abordé très tôt dans nos conversations, l’idée de prendre cette famille brisée et ces antécédents familiaux vraiment sombres, voire abusifs, et voir ce que cela fait à un enfant au fil du temps. «

Shang-Chi et la légende des dix anneaux introduit le personnage de Shang-Chi dans le MCU, joué par Simu Liu, alors qu’il est obligé de se lever et de confronter son passé tout en découvrant la mystérieuse organisation appelée Ten Rings. Ce n’est pas la première fois que le groupe louche est mentionné dans l’univers Marvel, ayant eu des références passagères dans un certain nombre d’autres films, et sa première apparition majeure était dans Iron Man 3, qui a vu Avenger en armure de Robert Downey Jr monter. contre ce qui fut, pendant un temps, considéré comme le leader des Dix Anneaux, le Mandarin. Il s’est avéré que le mandarin dans ce film, joué par l’acteur espagnol Ben Kingsley, était un imposteur, ce qui permet au vrai mandarin d’apparaître dans Shang-Chi et La légende des dix anneaux, joué par Tony Leung.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est le deuxième film de la phase 4 du MCU et arrive en salles le 3 septembre. C’est l’un des premiers films à bénéficier d’une diffusion exclusive de 45 jours dans les cinémas avant de passer au streaming. Shang-Chi sera-t-il l’un des premiers films que vous reviendrez voir sur grand écran? Marvel l’espère certainement.

