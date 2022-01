Razer Zephyr : Les masques colorés pour la bouche et le nez sont inutiles faute de certificat

Razer planifie depuis longtemps Produits speciaux, la aide en cas de pandémie cibler. Incluant le Razer Zéphyr, un Masque bouche et nezqui doit briller et protéger en même temps.

Alors que les lumières fonctionnent à merveille, cette dernière avait sans doute quelques Problèmesc’est pourquoi le fabricant maintenant a dû retirer une déclaration importante.

Les masques Razer Zephyr brillent mais ne remplacent pas un masque médical

Si vous avez prévu, bientôt avec un Masque Razer dans le train pour s’asseoir, alors nous devons vous décevoir maintenant, malheureusement. Parce que Razer a annoncé dans un communiqué de presse que 45secondes.fr a reçu que le Razer Zéphyr non certifié comme dispositif médical ou masque N95 est:

« Razer tient à préciser que, bien que les filtres utilisés dans le purificateur d’air portable Razer Zephyr aient été testés pour une efficacité de filtration des particules (PFE) de 95 % et une efficacité de filtration bactérienne (BFE) de 99 %, selon ce qui est dit sur le site Web et les documents d’information. pour les produits, le produit n’est portable ni dispositif médical ni certifié masque N95.«

Le Razer Zephyr peut sembler cool à certains, mais il est inutile dans la vie de tous les jours – surtout en Allemagne. © Razer

Quoi ça veut dire exactement ? Auparavant, Razer avait toujours déclaré que le Filtre à air à l’intérieur du masque la classe N95 correspondre et en conséquence comment les masques FFP2 peuvent être utilisés dans les espaces publics. Entre-temps, cependant, toutes les références à cela sur le site Web ont été supprimées et Razer a confirmé avec la déclaration ci-dessus que le La certification est manquante. C’est vrai Efficacité de filtration dans la zone verte, la Classification en tant que produit médical cela n’existait pas pour Razer.

pour Allemagne sont donc les Razer Zephyr comme moyen de tous les joursque vous pouvez utiliser partout où un masque est requis, interdit. Donc encore faut-il en avoir un FFP2- ou un porter un autre masque médical. Le purificateur d’air portable pourrait toujours être utilisé comme un accessoire élégant comptez là où il n’y a pas d’exigence de masque, mais vous voulez quand même porter un masque.

la Razer Zéphyr coûte un peu moins 100 euros et besoin d’utilisation quotidienne un nouveau pack de filtres chaque moisqui dure 30 jours et est à nouveau juste en dessous 30 euros frais. Le fun très cher est actuellement complètement épuisé et ne peut être commandé directement auprès de Razer que dès que les fournitures seront à nouveau disponibles.