Razer Project Hazel sort vraiment

Lorsque Razer a présenté Project Hazel, un masque facial avec RVB au CES 2021, beaucoup croyaient probablement encore en un mélange sophistiqué d’étude de concept et de blague. Comme le fabricant l’a maintenant confirmé, le masque devrait bientôt arriver sur le marché.

Comme le patron de Razer Razer Min-Liang Tan a déclaré à Yahoo Finance que la société allait s’attaquer au concept de masque « de plein fouet » et qu’elle entrerait bientôt en production. « Nous pensions qu’il s’agissait d’un projet conceptuel et ce sera important lorsque les vaccinations commenceront […] Nous allons bientôt les réaliser et les livrer », poursuit Tan. Même avec de plus en plus de personnes vaccinées, les masques resteraient présents dans la vie de tous les jours, a déclaré le patron de Razer. À cet égard, un masque comme Project Hazel est nettement plus durable que les produits jetables. actuellement utilisé.

Microphones standard et intégrés KN95

Project Hazel est un masque facial selon la norme KN95 avec éclairage RVB et a été présenté début janvier dans le cadre du CES 2021. Le masque a des ventilateurs intégrés et une zone buccale transparente afin que la personne d’en face puisse mieux reconnaître les expressions faciales du porteur. Plus loin un microphone et un haut-parleur sont intégrés pour amplifier la voix pour une meilleure compréhension. Selon Tan, seule la fonction d’auto-nettoyage pose actuellement des problèmes de faisabilité chez Razer.

La date de sortie exacte et un prix possible pour Razer Project Hazel restent ouverts. Compte tenu de la technologie intégrée, le masque facial RVB ne devrait pas être bon marché.