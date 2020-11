RAZER présente son nouvel ordinateur portable élégant Razer Book 13

Tenez-vous coupable car nous avons les spécifications techniques et le prix du nouveau RAZER Book 13. Élégant, léger et doté d’un écran tactile.

Le portable Livre Razer 13 des surprises pour plusieurs choses. RAZER est une entreprise qui nous a habitués aux périphériques et autres produits dans lesquels la couleur verte prédomine, nous avons des lumières et ainsi de suite. Mais le Razer Book 13 s’éloigne de tout cela. Une autre chose curieuse est que, bien que nous puissions jouer à la dernière version, ce n’est pas un ordinateur portable tellement axé sur les jeux.

Selon Brad Wildes, Senior Vice President & General Manager, Systems Business Unit chez Razer:

«Depuis le lancement du premier Razer Blade 14 en 2011, Razer a bâti un héritage en offrant des ordinateurs portables de jeu hautes performances à tous nos fans du monde entier. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que Razer revient sur le plan de la productivité de la même manière que nous l’avons fait avec les ordinateurs portables de jeu; avec un bang, «

«Ce nouveau Razer Book 13 est l’aboutissement d’une décennie d’expérience dans le développement et la fabrication d’appareils portables haut de gamme. Élégant, puissant et compact, le Razer Book 13 se distingue de la foule ennuyeuse et offre aux consommateurs une expérience pas encore vécue avec un ordinateur portable de travail et de productivité. »

Dans les images de cet article, vous pouvez voir que l’ordinateur portable est mince. Comme je l’ai dit plus haut, RAZER dans ce livre 13 s’éloigne de ce à quoi nous sommes habitués avec les lumières et les couleurs, en choisissant une couleur blanc mercure pour son produit. Sa batterie peut avoir environ 14 heures d’autonomie (selon la façon dont nous l’utilisons). Ci-dessous vous avez les caractéristiques de l’ordinateur portable et le prix de vente. Pour l’instant, il ne sera disponible que sur Razer.com, RazerStore et certains détaillants.

Caractéristiques du notebook

ÉCRAN 13,4 pouces avec rapport 16:10 et Gorilla Glass 6

Disponible en FHD avec écran non tactile, FHD avec écran tactile et FHD avec écran tactile PROCESSEUR Intel Core i5 ou i7 de 11e génération MÉMOIRE 8 Go de mémoire intégrée LPDDR4x 4267 Mhz double canal

16 Go de mémoire intégrée LPDDR4x 4267 Mhz double canal GRAPHIQUE Graphiques Intel Iris Xe ESPACE DE RANGEMENT SSD de 256 Go ou 512 Go PORTS Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.0, microSD et prise audio DU SON Système audio ambiophonique THX® Spatial Audio 7.1, 4 microphones BATTERIE Jusqu’à 14 heures d’autonomie, charge rapide en 30 min pour 4 heures d’utilisation AUTRES Clavier rétroéclairé RVB, Windows Hello, lecteur d’empreintes digitales DIMENSIONS 15,15 mm, 295,6 mm et 198,5 mm POIDS 1,34 kg et 1,40 kg PRIX 1299,99 € et 1699,99 €

Prix ​​et disponibilité en magasin

Le Razer Book 13 Intel Core i5 sera au prix de 1299,99 €. Nous l’aurons disponible à partir de novembre 2020 exclusivement sur les magasins Razer.com et RazerStore du monde entier. D’autre part, nous aurons le Razer Book 13 Intel Core i7 au prix de 1699,99 € et sera disponible à partir de novembre 2020 sur Razer.com, les magasins physiques RazerStore et certains magasins aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique et en Chine. .