RAZER présente son masque intelligent Project Hazel

Avec un design futuriste, la marque RAZER présente un masque intelligent appelé Project Hazel au CES 2021.

Il y a des masques perronas et PERRONAS, et la marque RAZER entre sur le marché en montrant pleinement un masque intelligent au CES 2021. Projet Hazel, c’est comme ça que le masque intelligent RAZER s’appelle, il a un éclairage LED RVB et d’autres choses qui ils aimeront.

Project Hazel dispose d’un respirateur N95 de qualité médicale qui utilise des ventilateurs actifs amovibles et rechargeables, ainsi que des dosettes intelligentes qui régulent le flux d’air pour une respirabilité optimale. Ses SmartPods de filtration bactérienne à haute efficacité (BFE) filtrent au moins 95% des particules en suspension dans l’air et ont une résistance élevée aux fluides.

Min Liang-Tan, co-fondateur et PDG de Razer: « Razer reconnaît l’incertitude sur la route à venir, il était donc de notre devoir d’aider à protéger les membres de notre communauté en les préparant à des menaces invisibles. » « Le concept de masque intelligent ‘Project Hazel’ est conçu pour être fonctionnel, confortable et utile pour interagir avec le monde, tout en conservant une esthétique sociable. »

De plus, la partie centrale du masque RAZER est transparente. Ce n’est pas esthétique, cela remplit une fonction. Être transparent permet aux personnes ayant des problèmes d’audition de lire sur les lèvres. Nous avons également des haut-parleurs disponibles dans le masque pour augmenter ou diminuer notre voix. Au cas où vous vous inquiétez de l’hygiène du masque, il dispose de deux ventilateurs qui renouvellent l’air.

Le masque intelligent Project Hazel n’a pas encore de date de sortie. La chose la plus sûre est que quand il sortira, cela se fera d’abord sur le site Web de Razer. Pour l’instant, le prix n’est pas connu.

