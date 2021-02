RAZER présente sa nouvelle webcam Razer Kiyo Pro

Une webcam de qualité? Si vous en voulez un pour vos appels vidéo ou pour vos émissions en direct, RAZER vous présente le nouveau Kiyo Pro.

Que ce soit pour les cours en direct, les appels vidéo, les conférences ou le streaming en direct, une bonne caméra est nécessaire. Par exemple dans les émissions en direct, une caméra est nécessaire pour montrer notre visage aux followers, ce qui est essentiel et qui crée un meilleur lien avec le spectateur. De cette façon, vous pouvez voir les réactions et ainsi de suite. Il y a encore des streamings sans cam, mais c’est beaucoup 2008.

RAZER, l’une des plus grandes marques de produits gaming, présente sa webcam RAZER Kiyo Pro, une petite webcam que l’on peut mettre n’importe où et qui offre une très bonne qualité vidéo. Il dispose également d’un microphone intégré et est compatible avec les programmes de streaming OBS et Xsplit, ce qui est très important.

Vous trouverez ci-dessous quelques spécifications de cette webcam RAZER Kiyo Pro qui est en vente sur le site Razer.com au prix de 209 €

Caractéristiques de la webcam RAZER Kiyo Pro

Type de connexion: USB3.0

Résolution d’image: 2,1 mégapixels

Résolution vidéo: 1080p à 60/30 / 24FPS / 720p à 60FPS / 480p à 30FPS / 360p à

30 images par seconde

Encodage vidéo: codec H.264

Résolution d’image fixe: 1920 × 1080

Personnalisation des paramètres de qualité d’image: Oui

Champ de vision diagonal (FOV): 103 °, 90 °, 80 °

Type de mise au point: automatique

Options de montage: joint en forme de L et trépied (non inclus)

Longueur du câble: câble toronné de 1,5 mètre

Spécifications du microphone

Canaux: stéréo

Codec audio: 16 bits 48 KHz

Diagrammes polaires: omnidirectionnel

Sensibilité: -38dB

Configuration requise

PC avec port USB libre

Windows 8 (ou supérieur)

Connexion Internet

500 Mo d’espace libre sur le disque dur

Compatible avec le logiciel Open Broadcaster et Xsplit

PRIX ET DISPONIBILITÉ

209,99 € Prix conseillé

Razer.com: 23 février 2021

Distributeurs autorisés: Q1, 2021