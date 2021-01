RAZER présente Project Brooklyn, la chaise de jeu immersive

RAZER présente au CES 2021 une chaise immersive portant le nom de Project Brooklyn. Émerveillez-vous de ce qu’il nous offre.

RAZER ne s’arrête pas au CES 2021. Après avoir présenté son masque intelligent Project Hazel, la société présente une spectaculaire chaise de jeu immersive appelée Project Brooklyn. C’est toujours un projet et vous pouvez voir en vidéo ce que Razer a en tête pour cette chaise de jeu. Attention, il est valable pour les consoles PC et de jeux vidéo.

Conçu pour tous les types de joueurs et pour s’intégrer dans votre chambre ou salle de jeux, le design conceptuel «Project Brooklyn» transforme une chaise de jeu ergonomique en une station de divertissement complète qui offre une immersion impressionnante de nouvelle génération pour PC et jeux. console. Il est fait de fibre de carbone et vous avez également des lumières LED.

Cette chaise de jeu RAZER se transforme en une station de jeu avec des écrans panoramiques, des accoudoirs offrant un grand confort avec des coussins moelleux et en mousse haute densité qui soutiennent le corps de l’utilisateur.

Selon Min Liang-Tan, co-fondateur et PDG de RAZER: «Project Brooklyn est un concept passionnant construit sur la véritable essence d’une station de jeu entièrement immersive. Son retour haptique, ses graphiques et sa conception fonctionnelle globale avec une attention à l’ergonomie offriront une expérience de jeu unique. «

Comme prévu, il n’y a toujours pas de date de sortie pour Project Brooklyn, sans parler de prix. Contrairement aux autres chaises, le projet Brooklyn de Razer vise à éliminer les carcasses nécessaires pour jouer à certains jeux vidéo et à tout avoir dans un espace plus petit. Pour l’instant, Poject Brooklyn est un concept qui est testé avec des joueurs professionnels et des créateurs de contenu. Si vous souhaitez plus d’informations sur ce produit, n’oubliez pas de visiter le site Web suivant (razer.com).

