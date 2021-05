RAZER présente le nouveau clavier Blackwidow V3 Mini Hyperspeed

Un nouveau clavier gaming RAZER? Laissez-vous surprendre par le Blackwidow V3 Mini Hyperspeed compact, disponible dès maintenant dans les magasins Razer.

Depuis quelque temps, plusieurs claviers de la marque RAZER sont passés entre mes mains, tous appartenant à la série Blackwidow. Maintenant, Razer présente un nouveau clavier de jeu petit, compact et très élégant comme son frère aîné Blackwidow V3 TKL.

Les caractéristiques de cette Blackwidow V3 Mini Hyperspeed sont les suivantes:

-Technologie sans fil Razer ™ HyperSpeed

-Prise en charge multi-appareils Razer ™ HyperSpeed

-Connexion via Razer ™ HyperSpeed ​​Wireless (2,4 Ghz), Bluetooth,

ou USB-C

-Commutateurs mécaniques Razer ™, conçus pour les jeux

-Clés ABD double couche

-Cycle de vie de 80 millions de frappes

-Technologie d’éclairage RVB Razer Chroma ™, pour les effets

personnalisable avec plus de 16,8 millions d’options de couleurs

-Mémoire hybride interne et dans « le cloud » – jusqu’à 5 profils

-Personnalisation à l’aide de Razer Synapse 3

-N-key roll-over

-Touches entièrement programmables avec enregistrement macro en direct

-Option du mode de jeu

-1000 Hz Ultrapolling

-Construit en aluminium

Conçu pour les joueurs qui veulent un look élégant et minimaliste, ou ceux qui veulent gagner de la place dans leur zone de jeu ou leur bureau, le BlackWidow V3 Mini HyperSpeed ​​est un clavier de jeu de taille 65% avec des touches pleine hauteur, un jeu de touches fléchées et navigation pour une convivialité maximale, ainsi que la technologie Razer HyperSpeed.

En conservant ses fonctionnalités et en ajoutant la technologie sans fil HyperSpeed ​​rapide pour une connectivité sans fil transparente et à faible latence dans un format compact, le BlackWidow V3 Mini HyperSpeed ​​est le clavier de jeu et polyvalent idéal pour toute configuration d’espace, y compris dans le le plus petit.

Alvin Cheung, vice-président principal de l’unité commerciale des périphériques de Razer: «Depuis son lancement en 2010, la gamme BlackWidow a été la référence en matière de claviers de jeu, en constante évolution avec les retours de la communauté.

«Depuis le lancement du clavier Razer Huntsman Mini, nous avons reçu des demandes pour un clavier sans fil compact, ce qui a abouti à la conception et au lancement du Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed ​​- compact et sans fil, tout en conservant les clés essentielles pour les deux jeux vidéo, par exemple pour un usage quotidien. »

Prix ​​et disponibilité

Quand et à quel prix le clavier gaming RAZER Blackwidow V3 Mini Hyperspeed sera-t-il disponible? Depuis le 25 mai dernier, ce clavier peut être acheté dans les magasins Razer. Vous pouvez accéder directement à partir de ce lien Razer.com. Vous trouverez également sur ce site Web plus d’informations sur le clavier. Le prix de départ recommandé est de 189,99 €.