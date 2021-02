RAZER présente le clavier de jeu analogique Huntsman V2

La marque RAZER annonce son nouveau clavier analogique Huntsman V2, avec les nouveaux commutateurs optiques-analogiques parfaits pour les jeux.

RAZER ne s’arrête pas, et ce mois-ci, ils ont présenté un nouveau clavier qui vise à se faire une niche parmi les claviers de jeu sur le marché. Je parle du clavier Analogique Huntsman V2, disponible à l’achat sur Razer.com.

Dans la vidéo et dans l’article (ci-dessous, vous avez quelques caractéristiques), vous pouvez voir certains des avantages que ce clavier apporte. Le Huntsman V2 est axé sur le jeu et vise à personnaliser chacune des touches au goût du joueur. Et je ne parle pas seulement de couleurs ou que les lumières vont au rythme de la musique que nous écoutons, non. Les touches, ou plutôt ces interrupteurs, peuvent être personnalisés en fonction de votre style de jeu: d’une hauteur légère et réactive de 1,5 mm pour les jeux les plus rapides, à un actionnement complet de 3,6 mm pour quelques frappes de plus.

«Nous innovons constamment à la pointe de la technologie des commutateurs de clavier de jeu. Grâce à des recherches et des tests avec notre communauté, nous avons conçu un tout nouveau commutateur qui ouvre la porte à une expérience de jeu totalement différente ». a déclaré Alvin Cheung, vice-président principal de l’unité commerciale des périphériques de Razer. «Grâce à la nouvelle technologie de commutation optique-analogique de Razer, les joueurs peuvent désormais profiter et libérer tout le potentiel du jeu sur PC pour bénéficier d’un contrôle absolu.

Caractéristiques du clavier analogique Huntsman V2

-Commutateurs optiques analogiques Razer

-Jusqu’à 100 millions de frappes

-Éclairage Razer Chroma RGB personnalisable avec 16,8 millions d’options de couleurs

-Clés à double injection Razer PBT

-Adaptateur calbe USB Type-C vers USB Type A

-USB 3.0 Passthrough

-Éclairage inférieur sur chaque touche

– Repose-poignets en cuir moelleux avec réglage magnétique

-Cadran numérique multifonctionnel avec 4 touches multimédia

-Touches entièrement programmables avec enregistrement macro à la volée

Stockage hybride intégré: jusqu’à 5 profils de liaison de clé

-N-key roll-over avec anti-ghosting

-Option de mode de jeu

-Câble fibre tressé

-1000 Hz Ultrapolling

-Plateau supérieur en aluminium mat

Prix: 269,99 €

En vente à partir du 5 février sur Razer.com (9 février chez les détaillants autorisés)