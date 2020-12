Razer présente le casque Hammerhead True Wireless Pro

Le Hammerhead True Wireless Pro est là, un nouveau casque sans fil de la marque RAZER avec certification THX.

Si vous voulez obtenir de très bons écouteurs pour vos appareils, comme le True Wireless Étui de transport Pro THS Ils sont une très bonne option pour leur qualité. Mais vous pouvez toujours aller un peu plus loin, c’est pourquoi RAZER présente le nouveau casque sans fil Hammerhead True Wireless Pro, certifié THX avec suppression du bruit.

Ci-dessous vous pouvez voir les caractéristiques de ces nouveaux écouteurs sans fil de la marque RAZER. Pour l’instant, ils ne sont disponibles que sur le Web, mais il est fort probable qu’ils atteindront d’autres magasins dans un court laps de temps.

« Le casque Hammerhead True Wireless Pro est un accessoire mobile haut de gamme pour les utilisateurs quotidiens et les joueurs mobiles qui exigent un son de qualité et des paramètres personnalisables. »a déclaré John Moore, responsable des ventes et du marketing des périphériques chez Razer. «Les utilisateurs bénéficieront d’un ajustement incroyable, d’un son de qualité supérieure et d’un son à faible latence sans interruption pour les films, la musique, les jeux, ainsi que les appels vocaux et vidéo, le tout dans un petit emballage qui tient dans leur poche.

« Les écouteurs Hammerhead True Wireless Pro rejoignent les écouteurs Razer Opus pour obtenir le sceau d’or de la certification THX »a déclaré Peter Vasay, responsable de la certification THX, THX Ltd. « Nous évaluons et optimisons les écouteurs pour garantir une expérience sonore de haute qualité en offrant une scène sonore riche et équilibrée, des voix claires et des basses profondes et percutantes pour la musique, les jeux et les films. »

les caractéristiques

Vous pouvez voir ici toutes les caractéristiques de ces écouteurs de la marque RAZER et leur prix:

Écouteurs

Réponse en fréquence: 20 Hz – 20 kHz

Impédance: 16 ohms

Pilotes: 10 mm

Poids approximatif: 53 g (5 g x 2 écouteurs, étui de chargement 43 g)

Microphone

Réponse en fréquence: 100 Hz – 10 kHz

Rapport signal / bruit: 60 dB

Sensibilité (1 kHz): -42 dBFS

Motif de ramassage: omnidirectionnel

Commandes tactiles

Musique: lecture, pause, saut, précédent

Appel: répondre, rejeter, modifier, terminer

Général: coupler, allumer, activer le mode jeu et l’assistant virtuel du smartphone

Batterie

Autonomie de la batterie: jusqu’à 20 heures (avec étui de chargement inclus) *

* Peut varier selon l’utilisation

Compatibilité

Appareils avec capacité audio Bluetooth

Application smartphone disponible pour les appareils Android et iOS

Codecs pris en charge: SBC, AAC

Prix ​​et disponibilité

Hammerhead True Wireless Pro: 209,99 € Prix conseillé

Étui de transport Hammerhead True Wireless Pro THS: 34,99 € Prix conseillé

Site Web Razer – 3 décembre 2020