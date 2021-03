RAZER présente le casque de jeu Kraken V3 X

La marque RAZER annonce l’arrivée du casque gaming Kraken V3 X, un confort ultraléger pour vos longs jeux.

Razer a annoncé le 26 mars le lancement des nouveaux casques de jeu Razer Kraken V3 X. Suite au succès du Razer Kraken X,

Les nouveaux Razer Kraken V3 X sont conçus pour une utilisation prolongée et avec un confort encore plus amélioré, avec un meilleur son pour les sessions de jeu.

immersif et l’éclairage Razer Chroma RGB typique que nous adorons.

Équipé des haut-parleurs Razer TriForce 40 mm, dont la conception brevetée a été introduite pour la première fois avec l’arrivée de la gamme Razer BlackShark V2, avec un son surround 7.1, le Razer Kraken V3 X offre un son de qualité.

Associés au microphone Razer HyperClear, ces écouteurs offrent une très bonne communication pendant les jeux sans aucune interférence. Tout cela avec un poids total de 285 grammes. Ces écouteurs sont construits avec des coussinets d’oreille en tissu hybride et de la mousse à mémoire de forme pour assurer un confort durable lors de nos longues sessions de jeu.

Le Razer Kraken V3 X est le casque le plus abordable de la marque avec la technologie Razer Chroma RGB, le système de technologie d’éclairage RVB propriétaire de Razer, avec plus de 16,8 millions d’options de couleurs, permettant aux joueurs de personnaliser l’éclairage de vos écouteurs pour une immersion améliorée.

Ces écouteurs RAZER Krarken V3 X sont disponibles dès maintenant au prix de 79,99 € sur Razer.com et chez les revendeurs agréés. Si vous souhaitez plus d’informations, n’oubliez pas de visiter le site officiel de RAZER.

