RAZER présente la souris Naga X, parfaite pour les jeux vidéo MMO

Voulez-vous une bonne souris pour vos jeux? RAZER lance la Naga X, une souris parfaite pour les jeux vidéo MMO.

La souris RAZER Naga Pro est l’une des meilleures options du marché si vous souhaitez acquérir une souris de jeu. Mais si votre truc est de devenir exclusif et d’acheter une souris pour les jeux vidéo MMO, alors vous avez la possibilité de Razer Naga X.

« En conservant toutes les fonctionnalités qui font de la Razer Naga le meilleur choix pour les jeux MMO, la Razer Naga X ne pèse que 85 grammes, ce qui en fait la souris Razer Naga la plus légère à ce jour. »

« Le Razer Naga X est également livré avec le capteur optique Razer 5G Advanced, le câble Razer Speedflex pour un mouvement sans restriction et des surfeurs de souris 100% PTFE pour des glissements plus fluides sur n’importe quelle surface. »

Pour un prix de 89,99 €, le RAZER Naga Pro X nous propose sur sa gauche jusqu’à douze boutons disponibles pour les programmer. Bien que le total des boutons de la souris soit de 16 et que tout puisse être programmé. C’est aussi simple que de télécharger l’application RAZER sur votre PC et de la personnaliser à votre guise. Ces boutons peuvent même être affectés à d’autres fonctions en dehors du jeu.

Déballage du Razer Naga Pro

A Noël, Razer a eu la gentillesse de nous envoyer une souris Razer Naga Pro, qui a plus de fonctionnalités que la Naga Pro X, pouvant changer le côté gauche en fonction du jeu. Nous l’avons testé pendant longtemps et vous aurez bientôt l’analyse sur le web. Pour l’instant, profitez du déballage que j’ai fait pour la chaîne YouTube.

C’est une souris assez légère, avec un bon design et avec la particularité que l’on peut personnaliser les boutons soit pour le jeu soit si l’on veut mettre d’autres fonctions comme ouvrir des programmes ou l’utiliser pour éditer des programmes. Vous pouvez créer des profils utilisateur et personnaliser les couleurs du logo Razer.

