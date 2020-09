Razer présente la Naga Pro: trois souris gaming innovantes en une

Elle est probablement le roi des rats parmi les souris: Le Razer Naga Pro. Le modèle nouvellement présenté de la maison Razer est le développement professionnel innovant de sa version précédente Naga Trinity et donc trois souris gamer en une. Cela en fait probablement l’un des périphériques sans fil les plus adaptables de son temps.

Que peut faire le Razer Naga Pro?

Avec la Naga Pro comme souris de jeu sans fil, vous serez entièrement équipé pour chaque jeu à l’avenir. La particularité à ce sujet sont les trois panneaux latéraux magnétiques interchangeables qui peuvent être modifiés en fonction du jeu et du genre.

Mais cette fois ça part Module à 7 boutons le line-up et un nouveau venu optimisé prend place dans la disposition de conception de la souris: Le panneau latéral à 6 boutons. Les joueurs de Battle Royale en particulier devraient se réjouir de ce module. Après tout, chaque panneau latéral a été spécialement conçu pour les genres de jeux individuels:

Panneau latéral à 12 boutons pour les rotations de compétences et les macros, un meilleur timing et une meilleure précision Pour MMO et Jeux RTS

Panneau latéral à 6 boutons pour un accès rapide aux compétences ou objets pour des balayages plus rapides et plus contrôlés Pour Bataille royale et MOBA

Panneau latéral à 2 boutons pour la précision et les entrées les plus importantes telles que l’exploration ou le sniping optimal pour Jeu de tir à la première personne



Les panneaux latéraux magnétiques peuvent être échangés selon le genre. © Razer

Au total, vous pouvez faire jusqu’à 20 boutons programme pour adapter le Naga Pro à vos besoins. Chaque touche peut également se voir attribuer une fonction secondaire via le logiciel Razer. Pour une personnalisation supplémentaire et un accès encore plus rapide, le Naga Pro dispose également cinq profils dans la mémoire embarquée.

Quoi de neuf dans la version Pro?

Pour le développement ultérieur de la Naga Trinity, les dernières découvertes sont venues de Technologie sans fil HyperSpeed utiliser.

C’est censé être un connexion plus rapide qu’avec des souris filaires et simultanément moins d’énergie sont consommés. Si la batterie est vide, vous pouvez utiliser le Câble SpeedFlex Chargement.

Autonomie de la batterie du Naga Pro: Jusqu’à 100 heures via 2,4 Ghz Jusqu’à 150 heures via bluetooth



Pour le pro-gamer-digne précision, les exécution instantanée des clics et le Haute durabilité viens contre ça Focus + capteur optique 20K DPI et le Commutateur de souris optique de Razer utilisé.

Le Naga Pro peut également être chargé de manière encore plus élégante en utilisant la station d’accueil pour souris disponible séparément. © Razer

Prix ​​et sortie du Naga Pro

Le Razer Naga Pro est disponible à partir de aujourd’hui disponible en magasin et frais 169,99 euros. Vous pouvez visiter le site Web de Razer ou les magasins participants.

