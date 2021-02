RAZER Kaira PRO Headset Unboxing pour Xbox Series X

Après avoir examiné le Razer Kaira, nous avons l’occasion de vous montrer le déballage du casque RAZER Kaira Pro. Parfait pour Xbox One et Series X.

Il y a quelques mois, RAZER nous a envoyé le casque RAZER Kaira. Nous les testons et les analysons, ce que vous pouvez voir à partir du lien suivant. Aujourd’hui, nous avons le déballage de son frère aîné: RAZER Kaira Pro.

À première vue, ils peuvent sembler être les mêmes, mais le label PRO vient pour une raison. Le son du RAZER Kaira Pro est très bon. L’un des avantages est la possibilité de retirer le microphone et d’utiliser uniquement les casques dans le jeu. Le fait que certains écouteurs aient le microphone intégré peut être un problème. Ils se rompent? Eh bien, vous ne gardez que quelques casques.

Autres déballages et articles RAZER

Sur notre site Web, vous pouvez trouver d’autres déballages et articles RAZER. Microphones, casques, claviers … Même au CES 2021, des choses très folles étaient présentées comme un masque de jeu et un prototype de chaise à jouer qu’il faut voir. Voici quelques articles sur RAZER qui pourraient vous intéresser. Très bientôt, vous aurez l’analyse de ces écouteurs RAZER Kaira Pro sur le web.

Clavier Blackwidow V3 Tenkeuless UNBOXING

Souris de jeu Razer Naga Pro Unboxing

Analyse et déballage du contrôleur RAZER Wolverine V2 pour Xbox One et Series X

Mini microphone Razer Seiren, déballage et examen

RAZER Tomahawk box avec la NVIDIA Gforce RTX 3080

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂