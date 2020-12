RAZER Kaira Headset Unboxing pour Xbox Series X

Nous vous montrons le déballage que le RAZER Kaira, casque compatible pour les consoles vidéo Xbox One et Xbox Series X.

Nous continuons nos déballages sur notre chaîne YouTube. Après vous avoir apporté le déballage du contrôleur Wolverine V2 et du micro Seiren Mini, il est temps de passer au casque. Et RAZER a eu la gentillesse de nous envoyer des écouteurs RAZER Kaira, compatible avec les consoles de jeux Microsoft Xbox One et Xbox Series X.

Dans quelques jours, vous aurez l’analyse du RAZER Kaira sur ce site. Pour l’instant, je peux seulement dire que le son est assez bon et que pour jouer sur Xbox One, ils vont bien. Mais contrairement à leurs grands frères, les écouteurs Kaira PRO, ceux-ci ne peuvent pas être facilement connectés au PC depuis USB. C’est dommage, ce serait bien s’ils étaient compatibles par câble. Ou que cela nous a même donné la possibilité de ne pas être par câble USB.

Autres articles RAZER sur notre site Web

Ci-dessus, j’ai mentionné le contrôleur RAZER Wolverine V2 et le microphone Seiren Mini. Ce sont deux composants que j’ai analysés et que vous pouvez voir dans les liens suivants. Le contrôleur « Wolverine V » est conçu pour le joueur qui souhaite aller plus loin dans ce jeu et essayer de rivaliser. Un bon contrôleur, mais uniquement compatible avec Xbox One, Xbox Series X et PC. PlayStation 4 tombe quand c’est la console qui est habituellement utilisée dans de nombreux tournois.

Avec le micro Seiren Mini, c’était le coup de foudre. Le microphone, aussi petit soit-il et pour le prix, est une très bonne option pour tous ceux qui souhaitent se consacrer au streaming, à l’enregistrement de jeux ou de podcasts. Le seul inconvénient est qu’il n’a pas de bouton de sourdine sur le micro. Tout le reste est «cool». Il est connecté via USB et fonctionne sans avoir à passer par aucune application de marque.