Razer Blade : les modèles 2022 sont livrés avec un tout nouveau matériel

Razer intègre la dernière technologie dans ses ordinateurs portables lames. Les monstres de jeu minces sont équipés des derniers processeurs Intel et AMD – et sur demande du nouveau RTX 3080 Ti.

Razer relance ses ordinateurs portables de jeu populaires cette année. Les acheteurs potentiels peuvent s’attendre à un cadre matériel entièrement révisé heureux, ce qui promet des performances nettement supérieures à celles des modèles précédents.

Les graphiques d’ordinateur portable les plus puissants

Razer emballe les nouveaux modèles Blade 14, Blade 15 et Blade 17 avec le Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Si nécessaire, la carte graphique la plus puissante actuellement disponible dans la zone des ordinateurs portables peut être installée dans le boîtier. La carte est équipée de 16 Go de mémoire graphique rapide GDDR6 et dispose d’un bus de données de 265 bits. Un gameplay fluide en 4K devrait également être possible avec les jeux actuels ou une utilisation intensive du lancer de rayons.

Avec la nouvelle puce graphique, cependant, le rajeunissement du matériel ne s’arrête pas. Pour la première fois, Razer emballe également le plus rapide Mémoire DDR5 dans la série Blade, qui n’a pas encore été largement utilisée, même dans la zone de bureau. Il existe également les derniers processeurs AMD et Intel.

Nouveaux processeurs Intel et AMD

Alors que le Razer Blade 14 sera équipé d’un processeur AMD de la série Ryzen 6000, qui sera présenté au CES 2022, les Blade 15 et Blade 17 embarqueront également les toutes nouvelles puces Intel de 12e génération. Pour la première fois, ceux-ci reposent sur une architecture hybride de cœurs de performances et d’efficacité pour plus de performances et une durée d’exécution plus longue en même temps. Le nouveau Intel Core i9-12900H est livré avec la configuration maximale 14 cœurs et une horloge boost jusqu’à 5 GHz sont utilisées.





Le Razer Blade 15 dans la version 2022.



Image : © Razer 2021



En plus de cela, il existe des écrans Full HD selon le modèle 360 Hz, des écrans QHD à 240 Hz ou des écrans Ultra HD à 144 Hz. Comme d’habitude, le tout est emballé dans des boîtiers en aluminium simples mais épurés.

Des ordinateurs portables fins pour les gros budgets

Si vous avez hâte de mettre la main sur les nouveaux ordinateurs portables puissants, vous devez au préalable contacter votre conseiller bancaire. Le Razer Blade 14 démarre avec la plus petite configuration à un PDSF de 2 199,99 euros, tandis que le Blade 15 coûtera au moins 2 799,99 euros (PDSF). Le prix du Blade 17 commence à 2 999,99 € (PVC). Dans la configuration maximale avec Intel Core i9 et RTX 3080Ti, le Blade 17 est même autour 4 400 euros frais.