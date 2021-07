Razer Barracuda X : le casque sans fil multiplateforme dévoilé

Le spécialiste du jeu Razer a officiellement dévoilé le nouveau casque sans fil 4 en 1 Barracuda X. Les écouteurs sont compatibles avec les PC, les consoles et les smartphones Android et permettent de basculer facilement entre les différentes plates-formes.

La connexion à PlayStation, Nintendo Switch, PC ou smartphone Android s’effectue via un dongle USB-C, ce qui élimine le découplage et la reconnexion autrement fastidieux via l’interface Bluetooth. Un adaptateur USB-C vers A est inclus dans la livraison pour les appareils sans port USB-C, et une prise casque 3,5 mm classique est disponible pour les connexions analogiques. La durée de vie de la batterie indique Razer avec une utilisation permanente jusqu’à 20 heures.

Confort de port élevé et faible poids

Le Barracuda X convient aussi bien à une utilisation en intérieur qu’en extérieur et est réputé pour être extrêmement confortable à porter – les écouteurs ne pèsent que 250 grammes. Les oreillettes à angle optimal, qui peuvent être pivotées et ajustées pour un ajustement individuel, assurent un ajustement optimal. Les coussinets d’oreille sont en mousse à mémoire de forme, tandis que le bandeau tout aussi stable et épais garantit un ajustement sans pression.

Sortie pour un peu moins de 100 euros

En termes de son, le Razer Barracuda X s’appuie sur des haut-parleurs TriForce de 40 mm pour un son clair et clair ainsi que des fréquences hautes, moyennes et basses réglées individuellement. L’objectif est d’obtenir des aigus clairs, des basses riches et un médium puissant. Le microphone peut être retiré si nécessaire et doit offrir une qualité vocale claire, et le bruit ambiant est filtré à l’aide d’une isolation vocale optimisée.

Le Razer Barracuda X est disponible dès maintenant au prix de 99,99 euros.