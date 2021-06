RAZER aura sa propre conférence pour la première fois

La marque de périphériques gaming RAZER sera présente à l’E3 2021, et fera pour la première fois une conférence présentant son actualité.

Petit à petit, les entreprises qui seront présentes à l’E3 2021 avec leurs conférences sont annoncées. RAZER aura sa conférence pour la première fois, et nous pourrons la voir depuis différentes plateformes.

Comme le reste des entreprises, Razer souhaite montrer ses prochaines actualités matérielles lors de cet événement. La conférence Razer de l’événement sera diffusée internationalement sur les chaînes officielles de l’E3 (YouTube, Twitch, Twitter, Facebook), au sein du portail E3 et de l’application et des médias collaborateurs de l’événement, avec des sites Web tels que IGN, GameSpot, PC Gamer, GamesRadar + et plus, ainsi que sur les réseaux sociaux de Razer.

Sur scène, pour présenter cette conférence RAZER à l’E3 2021, sera présent Min-Liang Tan, PDG de Razer. La date à laquelle nous pourrons voir la conférence sera du lundi 14 mai au mardi 15. Pour plus d’informations sur les activités de Razer à l’E3 2021, vous pouvez visiter le site Web suivant. Et aussi être au courant de tout ce qui est annoncé sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et ses chaînes YouTube et Twitch.