Razer annonce sa nouvelle console portable basée sur Android et avec 5G

Razer veut aussi jouer n’importe où avec une console portable que nous retrouverons à la RazerCon le 15 octobre : elle aura Android, elle lancera un chipset Qualcomm et elle ajoutera la connectivité 5G à la recette.

Il y a quelques jours, Logitech nous présentait pour la première fois son G Cloud, une console portable conçue pour rivaliser avec la Nintendo Switch bien que basé sur Android et profitant de l’ouverture de la plateforme, avec compatibilité pour exécuter les principaux services de CloudGaming actuellement disponible -bien qu’avec peu de temps pour tester Google Stadia, certainement…- et avec un prix d’environ 329,99 € aux Etats Unis.

Et maintenant c’est une firme illustre comme celle de Razer celui qui rejoint celui-ci mode récente des consoles portablesautrefois vilipendé, mais maintenant en plein essor grâce à Nintendo et à des options comme Steam Deck, le Logitech G Cloud susmentionné et maintenant cette nouvelle console Razer qui C’est dans le four et c’est pour bientôt. avec connectivité 5G et base Android.

Le concept, comme l’ont commenté les collègues de Droid-Life, semble assez similaire à celui de Logitech, bien que dans ce cas Razer s’est entouré de les partenaires tels que Qualcomm et Verizon pour donner plus de crédibilité à votre appareil, toujours sans dénomination commerciale et avec un design attrayant qui n’est montré que sur deux images sans nous laisser deviner trop de détails.

Nous savons que cette nouvelle console Razer 5G sera officiellement lancé dans quelques semainesà RazerCon qui se tiendra le 15 octobre, et que l’appareil utilisera Android pour permettre aux utilisateurs télécharger des jeux et les exécuter localement ou utiliser les services de CloudGaming via l’appareil et ses commandes physiques intégrées.

En termes de données et de composants, eh bien, la vérité est que nous avons aussi des choses à vous dire, et c’est qu’il faut espérer que la nouvelle console portable Razer lancer une nouvelle plateforme Qualcommen particulier un chipset conçu spécifiquement pour les jeux et prévu en 2021, qui s’appelle Snapdragon G3X Gen1 et qu’il aurait un modem 5G pour avoir connectivité quasi universelle et avec une faible latence.

Évidemment seul un kit développeur et quelques prototypes ont été montrés à l’époquemais nous comprenons que cet appareil sera une évolution commerciale de cet embryon Kit de développement portable Snapdragon G3x affiché par Qualcomm et conçu par Razer.

Il est vrai que dans les images montrées par Razer il y a certains changements dans les boutons et dans la disposition de certains composantsmais la conception est toujours similaire, prolongeant ainsi l’hypothèse et vous offrant des détails, voici les spécifications de ce prototype.

c’est intéressant Kit de développement portable Snapdragon G3x en avait un Écran OLED de 6,65 pouces avec résolution FHD 1080pavec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et un GPU Adreno prêt à prendre en charge contenu jusqu’à 144 images par seconde traitement HDR 10 bits. Également eu Wi-Fi 6E bi-bande, Bluetooth 5.2, technologie Snapdragon Sound et haut-parleurs 4 voies, plus un webcam pour diffusion droit de 5 mégapixels et un connecteur USB-C avec sortie vidéo vers des écrans externes résolution jusqu’à 4K.

C’était un bogue encore renforcé par un Batterie 6 000 mAh et avec tous les contrôles nécessaires pour profiter pleinement de notre collection de jeux, alors nous espérons sincèrement que Razer n’a fait qu’améliorer ce prototype et enseignez-nous quelque chose de similaire et d’évolué.

Maintenant je veux que ce soit le 15 octobre…! Vous n’avez pas?

