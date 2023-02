Raymond Cruz de Breaking Bad dit qu’une série dérivée de Salamanque serait « incroyable »

L’année dernière, le Breaking Bad l’univers semblait toucher à sa fin avec la sixième et dernière saison de la série préquelle Tu ferais mieux d’appeler Saul. En l’absence de plans immédiats pour développer d’autres émissions de télévision se déroulant dans ce même monde, la franchise pourrait être terminée telle que nous la connaissons. Mais cela ne s’est pas arrêté Raymond Cruz de reprendre son rôle de Tuco Salamanca pour la publicité PopCorners Super Bowl, rejoignant ses anciennes co-stars Aaron Paul et Bryan Cranston.





Revoir l’ancien gang à nouveau peut amener certains fans à se demander s’il reste du jus dans le Breaking Bad univers pour une autre série dérivée. Un concept qui a été débattu dans la communauté des fans est une série qui se concentre principalement sur la famille Salamanca. Cela pourrait potentiellement rassembler tous les Salamancas, de Tuco de Cruz à Lalo de Tony Dalton, Hector de Mark Margolis et, bien sûr, les jumeaux mortels de Salamanque, Leonel et Marco, interprétés par les vrais frères Daniel Moncada et Luis Moncada.

FILM VIDÉO DU JOUR

Si vous deviez demander à Cruz, comme ScreenRant l’a fait dans une récente interview, l’acteur de Tuco serait prêt à reprendre ce rôle une fois de plus pour une éventuelle série de Salamanque. Interrogé sur la possibilité de revenir en tant que Tuco pour une autre émission préquelle, Cruz avait ceci à dire au point de vente.

« Je suppose qu’il y a toujours de la place s’ils font de la place pour cela. Ce serait formidable que les Salamancas se réunissent tous et participent à une émission, ce serait incroyable. Ils ont tellement d’options, ils ont des histoires tellement incroyables et des personnages incroyables , et c’est ce qui attire les fans. Mais les Salamancas ont une place spéciale dans le cœur de tous les fans. »





Tuco de retour pour les PopCorners

Télévision Sony Pictures

La nouvelle publicité du Super Bowl pour PopCorners recrée des scènes de Breaking Bad, mais remplace la méthamphétamine « ciel bleu » de Walter White par de savoureux en-cas PopCorners. Tuco est tout autant impressionné par PopCorners dans la publicité que par le plaisir des fans, goûter à la gâterie l’a fait prononcer sa célèbre réplique, « Tight, tight, tight! » Cruz a déclaré que même avec une tournure plus comique sur le personnage, il n’a pas approché Tuco différemment au-delà de changer ce qui excite le personnage.

« Eh bien, vous savez, il n’y a vraiment aucune différence. Le personnage est là, c’est juste l’idée que nous pénétrons dans quelque chose de bon au lieu de quelque chose de mauvais dans l’idée que c’est une puce savoureuse, et puis nous utilisons PopCorners, ce produit, en tant que plate-forme pour reconnecter ces personnages et pour recréer tout cet univers Breaking Bad. Le fait que Vince Gilligan soit là pour vous diriger et que vous traversiez les acteurs avec lesquels vous avez créé tout ce scénario en premier lieu, maintenant vous le recréez, et vous le tordez avec tout ce PopCorners, c’était fantastique. »

Le temps nous dira s’il y aura jamais une autre série télévisée, mais la publicité du Super Bowl pourrait très bien être la dernière que nous verrons des personnages de Breaking Bad. Vous pouvez regarder l’intégralité de l’annonce PopCorners ci-dessous.