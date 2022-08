Raymond Briggs, auteur de The Snowman, décède à 88 ans

Pour tant de personnes, la période des Fêtes n’est tout simplement pas la même sans la visite de Le bonhomme de neige. Le spécial animé bien-aimé raconte l’histoire d’un jeune garçon qui construit et se lie d’amitié avec un bonhomme de neige, le tout sans aucun dialogue. Plus tôt cette semaine, Raymond Briggs, l’auteur, illustrateur et créateur de Le bonhomme de neige, décédé. Il avait 88 ans.

Né en 1934, Briggs a poursuivi une carrière dans la peinture et l’illustration. Son travail le rendrait populaire auprès des enfants et des adultes, remportant de nombreux prix en cours de route. En 1978, il publiera Le bonhomme de neige, qui racontait son histoire entièrement à travers les illustrations et sans aucun texte. Selon Briggs, il a été inspiré pour créer le livre après avoir travaillé sur son livre précédent Champignon le Croquemitaine. Après deux ans de travail sur le slime et la boue, travailler sur quelque chose de propre était une pause rafraîchissante.

L’adaptation animée de Le bonhomme de neige créée en 1982 par TVC (Television Cartoons). Le fondateur du studio, John Coates, qui avait auparavant travaillé sur Sous-marin jaune, a produit le spécial et serait peu de temps après impliqué dans d’autres adaptations de Briggs à l’avenir. Dianne Jackson, qui avait également travaillé sur Sous-marin jaune avec Coates, a été directeur de la spéciale sous la supervision de Jimmy T. Murakami. Le bonhomme de neige a été nominé pour le meilleur court métrage d’animation à la 55e cérémonie des Oscars (perdant face à Tango par Zbigniew Rybczyński). Le court métrage remportera le BAFTA du meilleur programme pour enfants et le Grand Prix au Festival du film de Tampere en 1984. Le film a également fait la 71e place sur les 100 plus grands programmes de télévision britanniques du British Film Institute et est arrivé troisième pour la liste des 100 de Channel 4. Les meilleurs moments de Noël en 2004.





Les histoires qui valent la peine d’être racontées

L’Ours et le Père Noël

Le succès de The Snowman donnerait le feu vert à d’autres adaptations animées de Briggs. Deux autres projets liés à Noël seraient élaborés par l’équipe. En 1991, Père Noël créé, basé sur deux livres de Briggs. La spéciale a suivi le père Noël (joué par Mel Smith et plus tard doublé par William Dennis Hunt pour la version américaine) alors qu’il parcourait le monde à la recherche d’un endroit décent pour se reposer et prendre de vraies vacances. En 1998, le public a été initié à L’ours. Contrairement à Père Noël, ce court métrage était plus proche du bonhomme de neige. Le film était sans aucun dialogue et racontait son histoire à travers l’animation et la partition, bien que la version américaine ait la narration de Judi Dench.

Les histoires de Brigg n’étaient pas toutes magiques et enneigées. L’auteur raconterait aussi des histoires moins agréables, mais tout aussi importantes. En 1982, il publie Quand le vent souffle, un roman graphique qui suit un couple anglais rural essayant de survivre à une attaque nucléaire de l’Union soviétique. L’adaptation cinématographique, créée en 1986, était un mélange entre le stop motion et l’animation traditionnelle.





Le dernier film dans lequel Briggs serait impliqué était basé sur un autre de ses romans graphiques. Ethel et Ernest était la lettre d’amour de Briggs à sa mère et à son père, racontant leur histoire depuis leur première rencontre et jusqu’à leur mort. Les deux survivraient à plusieurs événements, y compris la préparation de la Seconde Guerre mondiale. L’adaptation cinématographique d’Ethel et Ernest a été créée en 2016 et mettait en vedette Jim Broadbent, Brenda Blethyn et Luke Treadaway.

La vie d’un artiste consiste à créer ce que vous voulez créer. Parfois, votre cœur vous dit de donner vie à quelque chose d’innocent, parfois votre cœur vous dit d’exprimer les peurs que vous aviez en grandissant à travers des catastrophes historiques. Raymond Briggs a conquis le cœur de millions de personnes au début de sa carrière, mais n’a jamais cessé de raconter ces histoires qu’il croyait importantes, tout comme un véritable artiste et conteur.