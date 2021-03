Raya et le dernier dragon remportent un troisième week-end consécutif au box-office avec 5,1 millions de dollars

De Disney Raya et le dernier dragon est numéro un au box-office pour le troisième week-end consécutif. Les cinémas de Los Angeles ont rouvert le week-end dernier, ce qui a eu un impact majeur sur les chiffres de ce week-end. Raya et le dernier dragon La star Kelly Marie Tran est apparue sur scène au El Capitan vendredi pour accueillir le public à nouveau dans les salles et a reçu une énorme réaction de la part du public choqué. Au moment d’écrire ces lignes, le film d’animation familial a rapporté un peu plus de 71,2 millions de dollars dans le monde.

Les cinémas rouverts à travers l’Amérique du Nord ont maintenant franchi la barre des 3000 alors que Cinemark et AMC accueillent de nouveau les cinéphiles. Ce week-end a marqué la première fois que Los Angeles était le premier gagnant du box-office dans le pays depuis avant la pandémie. Vendredi et samedi seulement, Los Angeles a gagné plus d’un million de dollars en ventes de billets, ce qui est bien en avance sur New York lors de la réouverture de ses salles de cinéma. Regal est toujours fermé, mais on pense qu’ils ouvriront bientôt, ce qui verra un autre coup de pouce au box-office en Amérique du Nord.

Tom et Jerry a pu conserver sa deuxième place ce week-end après avoir gagné 3,8 millions de dollars. Aimer Raya et le dernier dragon, Tom & Jerry peut également être diffusé depuis la maison. Au cours de ses quatre semaines en salles, le film d’animation familial a rapporté un peu plus de 77 millions de dollars dans le monde. Drame historique Le Courrier a fait ses débuts au numéro trois avec 2 millions de dollars. Il met en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle de Greville Wynne, un homme d’affaires britannique qui a été recruté par le Secret Intelligence Service pour transmettre des messages à l’agent secret Oleg Penkovsky dans les années 1960.

Marcher dans le chaos est tombé au numéro quatre au box-office ce week-end après avoir rapporté 1,9 million de dollars. Le film d’action dystopique met en vedette Daisy Ridley et Tom Holland. Les Croods: un nouvel âge a pu conserver sa cinquième place ce week-end après avoir gagné 620 000 €. Le film familial d’animation est en salles depuis 17 semaines et a rapporté 160 millions de dollars dans le monde. Boogie est tombé au sixième rang après avoir rapporté 600 000 €.

Le tireur d’élite a pu décrocher la septième place ce week-end. Le thriller d’action mettant en vedette Liam Neeson a gagné 480 000 € et, au moment de la rédaction de cet article, a gagné plus de 18 millions de dollars dans le monde. Wonder Woman 1984 est arrivé au numéro huit avec 460K €. La suite a rapporté 165 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts à la fin de l’année dernière. Les petites choses a pris la neuvième place, tandis que Le père a pris le dixième, avec respectivement 340 000 € et 321 000 €. Vous pouvez obtenir le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

