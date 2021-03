Raya et le dernier dragon remportent un deuxième week-end au box-office avec 5,5 millions de dollars

Même s’il est disponible sur Disney +, Raya et le dernier dragon a remporté son deuxième week-end consécutif au box-office après avoir rapporté 5,5 millions de dollars. À ce jour, le film d’animation de Disney a rapporté plus de 35 millions de dollars dans le monde et est actuellement disponible pour être diffusé à la maison sur Disney + moyennant des frais supplémentaires. Selon des initiés, Disney ne fera pas le même jour en streaming et en salles à l’avenir, notant que le modèle de streaming était une expérience alors que les salles de cinéma restaient largement fermées.

On pense que le box-office nord-américain verra son premier vrai coup dans le bras le week-end prochain. Cinemark Theatres a rouvert à Los Angeles ce week-end pour la première fois depuis mars dernier. La chaîne de théâtres s’attend à ce que 90% de leurs auditoriums soient opérationnels au début de la semaine prochaine, ce qui sera probablement reflété dans les chiffres du box-office du week-end prochain. 51% des cinémas nord-américains sont actuellement ouverts, contre un peu plus de 40% le week-end dernier. De plus, les choses s’améliorent à l’étranger, la Chine rééditant James Cameron Avatar, qui est à nouveau le film le plus rentable de tous les temps, détrônant Avengers: Fin de partie.

Tom et Jerry a pu prendre la deuxième place ce week-end après avoir gagné 4 millions de dollars. À ce jour, le film familial a rapporté plus de 66 millions de dollars dans le monde, et comme Raya et le dernier dragon, il est disponible pour être diffusé depuis la maison. Marcher dans le chaos a pris la troisième place avec 2,2 millions de dollars. Le film d’action dystopique est réalisé par Doug Liman à partir d’un scénario de Patrick Ness et Christopher Ford. Il met en vedette Daisy Ridley et Tom Holland. Les débuts de réalisateur d’Eddie Huang, Boogie, est arrivé au numéro quatre avec 730K €.

Les Croods: un nouvel âge reste au numéro cinq ce week-end après avoir encaissé 520 K €. Le film familial d’animation est en salles depuis 16 semaines et a rapporté un peu moins de 160 millions de dollars dans le monde. Le tireur d’élite a pris la sixième place avec 465 000 €. Le thriller d’action mettant en vedette Liam Neeson a été un revenu régulier au box-office depuis son ouverture en salles il y a neuf semaines. Comédie dramatique indienne en langue télougou, Jathi Ratnalu, a fait ses débuts au numéro sept avec 460K €.

Les petites choses est tombé au huitième rang ce week-end après avoir rapporté 400 000 € dans les cinémas du pays. Le thriller policier néo-noir n’est plus en streaming sur HBO Max. Wonder Woman 1984 est arrivé au numéro neuf avec 400 000 €. À ce jour, la suite, qui a reçu des critiques mitigées de la part des fans et des critiques lors de sa sortie à la fin de l’année dernière, a rapporté 188,5 millions de dollars dans le monde. Pour terminer, Le père a pris la dixième place après avoir fait ses débuts avec 312K €. Le drame met en vedette Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell et Olivia Williams. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. Raya et le dernier dragon – 5,5 millions de dollars

2. Tom et Jerry – 4 millions de dollars

3. Marcher dans le chaos – 2,2 millions de dollars

4. Boogie – 730 000 €

5. Les Croods: un nouvel âge – 520 000 €

6. Le tireur d’élite – 465 000 €

7. Jathi Ratnalu – 460 000 €

8. Les petites choses – 400 000 €

9. Wonder Woman 1984 – 245 000 €

dix. Le père – 312 000 €

Sujets: Raya et le dernier dragon, Box Office