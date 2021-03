Raya et le dernier dragon livre un nouveau monde épique

Le dernier film d’animation de Disney arrive cette semaine (5 mars), apportant avec lui un tout nouveau héros, une construction du monde impressionnante et beaucoup de plaisir. Bien que ce ne soit pas parfait, Raya fait beaucoup de choses correctement. Parlons plus dans mon examen.

Le monde de Kumandra est brisé. Là où il y avait autrefois l’harmonie, cinq terres distinctes sont maintenant divisées et à la gorge l’une de l’autre. Maintenant, avec la renaissance d’un ancien ennemi surnaturel, une grande partie du monde se sent désolée; presque semblable à une friche post-apocalyptique…

Cela n’a cependant pas toujours été le cas. Dans un passé lointain, les humains et les dragons vivaient ensemble en paix jusqu’à l’arrivée de monstres connus sous le nom de Druun, transformant des innocents en pierre et traquant la terre. Même la puissante magie des Dragons n’était pas suffisante pour les arrêter, jusqu’à ce que le dernier restant utilise un orbe, le Dragon Gem, pour bannir le Druun une fois pour toutes.

Ce qui aurait dû rassembler les gens, les déchirer. Au cours des 500 ans qui se sont écoulés depuis que le dernier dragon, Sisu, les a sauvés, les nations du Cœur, du Croc, de l’Épine, du Serre et de la Queue se sont démarquées. Tous envient Heart, le pays où réside le Dragon Gem car ils sentent que ce peu de magie du Dragon est ce qui les rend si prospères.

Lorsqu’un événement destiné à essayer d’unir les terres tourne mal, la gemme est involontairement brisée et les Druun sont à nouveau libérés. Raya, élevée pour être une protectrice de la gemme, parcourt maintenant les terres, poursuivant une légende pour trouver le dernier dragon, Sisu, rassemble les morceaux fracturés de la gemme et ramène Kumandra à ce qu’elle était autrefois. Avec l’aide d’un dragon qui n’est pas aussi royal que Raya l’imaginait, ses propres compétences considérables et l’aide de nouveaux amis en cours de route, elle devra faire l’impossible pour réparer le monde.

Je fais de mon mieux pour éviter les spoilers ici, alors je pense que je vais laisser les détails de l’intrigue là-dessus. À bien des égards, c’est une histoire bien plus grande que ce que je pensais au départ. La configuration est quelque chose tout droit sorti de la mythologie et prépare le terrain pour une aventure épique qui est une partie post-apocalypse et une partie épée et sorcellerie. Même parmi cela, cependant, il y a une histoire plus intime qui vous engage avec les personnages à un niveau beaucoup plus profond.

Si vous n’aviez pas récupéré des remorques, Raya et le dernier dragon fait partie des affaires animées non musicales de Disney. Au lieu de cela, il nous emmène dans un voyage fantastique (mais étonnamment sombre parfois) raconté via une action d’arts martiaux impressionnante et une mythologie douce et douce.

En termes simples, j’ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le regarder et il offrait plus qu’assez d’humour et d’action pour divertir mon plus jeune (4) tout au long. Cela ne veut pas dire que je n’ai pas eu de problèmes avec cela, mais j’y reviendrai dans un instant.

Ce qui fonctionne

L’animation – Raya et le dernier dragon est un film magnifique. Il incorpore de nombreuses esthétiques artistiques traditionnelles d’Asie du Sud-Est (le pays dans lequel Kumandra prend son influence), dans un style étonnant qui sort de l’écran. Chaque pays que Raya et son gang parcourent apportent également leur propre caractère distinctif, garantissant que chaque partie du film est un régal pour vos yeux de différentes manières.

Au-delà de cela, cependant, je ne peux m’empêcher de remarquer à quel point l’animation est IMPRESSIONNANTE sur le plan technique. L’eau et les cheveux sont incroyablement réalistes et font partie des meilleurs rendus que j’ai vus (dans des films d’animation ou d’action réelle). La fourrure de Sisu a l’air assez moelleuse pour être touchée à travers l’écran et certaines séquences d’eau m’ont coupé le souffle.

Les performances – J’ai adoré le travail de la voix dans ce film. Raya de Kelly Marie Tran est instantanément relatable et apporte un véritable charme / réalisme au personnage. Sisu d’Awkwafina est hilarant et joue avec Raya de manière amusante. Honnêtement, une grande partie du dialogue entre eux semblait naturel et non scénarisé, comme s’ils se rebondissaient parfaitement dans ces rôles.

Namaari de Gemma Chan établit un excellent équilibre entre ami et ennemi, rendant son comportement antagoniste nuancé et intrigant. Il n’y a vraiment pas de performance à laquelle je pense qui n’a pas fonctionné ou qui n’a pas apporté quelque chose d’unique et de fort à l’histoire.

Tuk Tuk – La créature poly-esque de Raya est incroyable et j’en veux une dans la vraie vie. C’est tout.

L’action et l’humour – Je l’ai déjà mentionné, mais l’action dans le film est assez forte. J’adore les films d’arts martiaux et bien que ce ne soit pas l’objectif principal du film, il y a beaucoup de scènes de combat dans le film à apprécier. La chorégraphie de ceux-ci est forte, ce qui les rend réalistes tout en incorporant des aspects uniques qui leur ajoutent du punch supplémentaire. Je n’ai jamais pensé que j’aurais autant de moments de «merde sacrée» dans un film de Disney, mais nous y sommes.

Cette action est merveilleusement équilibrée par l’humour du film. Les blagues viennent naturellement, jouant sur la dynamique des personnages sans se sentir obligé d’être un «film pour enfants».

Le réglage – J’ADORE le monde qu’ils ont construit pour ce film. Entre les cultures des différentes personnes, la mythologie / tradition établie et les visuels, Kumandra se sent comme un monde vivant et respirant. Vous avez une idée de l’histoire référencée, même si vous ne la voyez pas, et mon esprit a tourné autour d’idées et d’histoires inférées via leurs interactions. Cela me semblait tellement vivant et je me suis immédiatement retrouvé à vouloir plus d’histoires dans ce monde merveilleux qu’ils ont créé.

Les thèmes – Je ne veux pas trop en dire sur la façon dont les thèmes généraux du film entrent en jeu (car cela pourrait plonger dans les spoilers), mais sachez qu’ils sont puissants. Parvenant à être poignant et pertinent pour notre propre monde, le thème général forme l’épine dorsale de certains des moments les plus émotionnels du film.

Ce qui ne fonctionne pas tout à fait

Il n’y a vraiment qu’une seule chose qui n’a pas vraiment fonctionné pour moi dans le film et j’ai passé beaucoup de temps à essayer de cerner exactement la cause. Cela ressemble à un mélange entre l’histoire racontée et le rythme.

À certains égards, Raya et le dernier dragon ressemble à une histoire beaucoup plus grande que le temps d’écran qui lui est accordé. La quête tentaculaire, qui parvient à se sentir immense et épique, semble aller presque trop vite. La conclusion ultime à laquelle il parvient, tout en frappant toutes les bonnes notes émotionnelles, ne se sent pas complètement gagnée par certains des personnages. Il y a une partie de moi qui ne pouvait s’empêcher d’imaginer cette histoire se déroulant sur une saison télévisée plus longue. C’est à grande échelle en demande plus.

L’histoire avance à un rythme soutenu, chaque moment d’exposition et de personnage étant utilisé pour nous faire avancer. Cela dit, le rythme semblait toujours décalé simplement parce que je me suis retrouvé à vouloir un peu plus de certains personnages ou moments. En même temps, je ne pourrais pas vous dire où ces moments auraient dû se passer. Ce n’est pas comme s’il y avait des scènes gaspillées dans le film, qui auraient pu être mieux utilisées ou échangées contre autre chose.

Comme je l’ai dit, c’est un reproche difficile à cerner. Il fallait soit réduire l’ambiance épique qu’il dégage, soit avoir besoin de plus de temps pour s’y consacrer pleinement.

Quoi qu’il en soit, le sentiment écrasant que j’ai eu dans les jours qui ont suivi le visionnage, c’est que je veux vraiment plus d’histoires se déroulant au sein de Kumandra. La construction du monde que réalisent les cinéastes est tout simplement stupéfiante. C’est vibrant et rempli d’histoires à raconter. Bon sang, j’aimerais beaucoup voir un jeu vidéo autour de ces terres et personnages. Lorsqu’un film vous donne envie de rester avec les personnages / le monde qu’il présente, il est difficile de voir cela comme autre chose qu’un succès.

Raya et le dernier dragon est la dernière version hybride de Disney. Il sortira à la fois dans les cinémas (ceux qui sont ouverts) et Disney Plus Premiere Access. Bien sûr, la grande question que beaucoup se posent est de savoir si cela vaut ou non 30 €. Personnellement, en parlant…. Absolument. Surtout si vous avez des enfants à la maison.

Le mien le plus jeune a déjà demandé à le regarder encore et encore. Elle était ravie de l’histoire (comme de nombreux enfants l’obtiennent avec les titres Disney), il semble donc judicieux de dire que vous dépenserez 30 € pour plusieurs visionnements et que vous en aurez certainement pour votre argent. Bien que je ne puisse pas, en toute bonne conscience, recommander de vous rendre dans un théâtre, si vous vous trouvez à un endroit / endroit où il est SÉCURITAIRE de le faire, vous passerez un bon moment. Dans les deux cas, Raya et le dernier dragon vaut le détour et j’espère qu’il fera assez bien pour avoir plus d’aventures sur la route.