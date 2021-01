Raya et le dernier dragon: les scénaristes partagent leurs inspirations

Le 5 mars prochain Disney + présentera via son premier service (dans lequel l’utilisateur paie un montant supplémentaire pour accéder à certains contenus) l’une de ses nouvelles productions: « Raya et le dernier dragon». Il mettra en vedette la voix de Kelly Marie Tran, connue pour son travail dans la saga Star Wars avec sa participation à «Le dernier jedi » et « La montée de Skywalker».

Ce film marquera pour la première fois dans l’histoire de Disney le personnage principal d’une princesse d’Asie du Sud-Est, en plus d’être la première production animée à présenter une histoire complètement inspirée du folklore de cette région du monde.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Black Widow: Marvel n’a pas l’intention de le présenter en première sur Disney +

Même si le monde de Kumandra est une œuvre de fiction, elle est enrichie d’éléments de cultures réelles, dont Adele Lim et Qui Nguyen, scénaristes du film, ont construit l’environnement qui y est présenté. Lim expliquerait dans une conversation avec Comicbook.com sur certains éléments sur lesquels il était basé.

«Je ne pense pas qu’il y avait des personnages spécifiques dans la mythologie de l’Asie du Sud-Est. Mais il existe une grande tradition de femmes dirigeantes, de chefs militaires et de guerrières. Et les dirigeants dans leurs royaumes. Aussi, les histoires de Nagas et les dragons, en particulier avec de l’eau », dit-il.

Vous pourriez aussi être intéressé par: John Boyega et Robert De Niro joueront dans le nouveau film Netflix

Dans Malaisie nous avons le guerrier Tun fatimah et nous avons des histoires sur Naga Tasik Chini, qui est le dragon du lac Chini. Et c’est le cas dans de nombreuses cultures d’Asie du Sud-Est. Nous savions donc que l’un d’eux allait résonner dans le film. »

Nguyen commente que dans la culture vietnamienne, il y a une histoire célèbre sur les sœurs Trung, des guerriers dont les exploits sont légendaires dans leur nation. Il révélerait également qu’il s’inspirerait de grandes inspirations de sa mère et de son esprit guerrier face à tout ce qu’il avait à traverser en arrivant au États Unis. La bande présente la direction de Don salle, responsable de « Grand héros six » et « Moana».