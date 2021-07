Ray Tracing supprimé de F1 2021 alors que Codemasters bricole avec des problèmes techniques

Le dernier patch pour F1 2021 a supprimé le lancer de rayons de la version PlayStation 5 du jeu. Le dernier coureur de Formule 1 de Codemasters est un excellent titre qui ressemble généralement à la pièce, mais il semble que le lancer de rayons ait causé plus de mal que de bien sur la console de Sony.

Écrivant sur son site Web, Codies déclare être « conscient d’une certaine instabilité » liée à la technique d’éclairage avancée et a pris la décision de supprimer temporairement la fonctionnalité afin de donner aux joueurs une expérience plus fluide. Lors de la révision, nous avons eu des problèmes techniques lors de certaines scènes, qui pourraient bien être liés à cela.

« Nous visons à réactiver cela le plus rapidement possible, et nous fournirons une mise à jour en temps voulu », a déclaré Codemasters. Ainsi, le lancer de rayons reviendra en F1 2021 sur PS5 dès que l’équipe pourra le faire fonctionner sans causer de problèmes.

Avez-vous remarqué des problèmes techniques dans le jeu jusqu’à présent, ou la navigation s’est-elle bien déroulée ? Tirez dans la voie des stands dans la section commentaires ci-dessous.