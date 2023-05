Ray Stevenson, Thor and Punisher: War Zone Star, décède à 58 ans

Acteur Ray Stevenson nous a quittés. Variété rapporte que Stevenson est décédé dimanche avec son publiciste confirmant la nouvelle, mais pour l’instant, aucune information n’a été partagée concernant une cause de décès. Il avait 58 ans, passant quelques jours avant son 59e anniversaire.





La nouvelle du décès de Stevenson arrive comme un choc, car elle survient quelques jours après qu’il a été annoncé qu’il jouerait dans le prochain film dramatique de Frank Ciota Cassino à Ischia, et rien n’indiquait que l’acteur était en mauvaise santé. Il a également été révélé que Stevenson avait terminé les travaux sur le prochain Guerres des étoiles série Ahsoka, qui le présentera à titre posthume et pourrait lui servir de dernier rôle. Un premier regard sur lui dans le rôle a été dévoilé le mois dernier.

Stevenson est né le 25 mai 1964 à Lisburn, en Irlande du Nord. Il a débuté sa carrière à l’écran dans les années 1990 avec des rôles dans des émissions de télévision comme Bande d’or et Un lieu d’habitation. Avec son travail sur petit écran, Stevenson décrochera plus tard un grand rôle dans la série dramatique historique Rome avec un rôle d’invité nominé aux Saturn Award sur Dextre. Il a exprimé Gar Saxon dans un film d’animation Guerres des étoiles spectacles en plus de son prochain rôle en direct dans Ahsoka. Ces dernières années, il a eu des rôles clés dans les émissions Voiles noires, Reef Break, Vikingset Das Boot.

Ray Stevenson adapté comme The Punisher

Stevenson est peut-être mieux connu pour son travail cinématographique. Il est l’un des rares acteurs à jouer une version live-action du justicier Marvel appelé The Punisher, assumant ce rôle en 2008. Punisher : zone de guerre. Il travaillera plus tard avec Marvel en apparaissant comme Volstagg dans trois des Thor films. Ses autres rôles au cinéma incluent des performances mémorables dans roi Arthur, Le livre d’eli, G.I. Joe: Retaliation, Grand jeuet le Divergent films. L’année dernière, il est apparu dans Accident Man : les vacances du tueur à gagesreprenant son rôle de l’original Homme accidenté film de 2018. L’acteur a également notamment joué un rôle dans le film indien acclamé RRRsorti l’année dernière avec un grand succès et un large succès.

En plus d’avoir de nombreux fans, Stevenson était également aimé de ses pairs du show business. Certains commencent à rendre hommage tout en pleurant la perte, avec Homme accidenté co-star Scott Adkins a tweeté : « Je suis choqué et attristé par la nouvelle tragique qu’un grand acteur et mon bon ami Ray Stevenson est décédé. Tu vas me manquer Big Ray ! La vie est courte alors profites-en au maximum les gens. «

« Tellement triste d’apprendre la nouvelle que Ray Stevenson, notre Pullo en Romeest décédé », a tweeté Rome co-star James Purefoy. « Un acteur brillant, audacieux et plus grand que nature qui a rempli chaque rôle qu’il a joué jusqu’au bord. Mes pensées vont à sa famille, à sa charmante épouse Betta et à leurs beaux enfants. Quelle perte. »

Nos pensées vont également aux proches de Stevenson en ce moment. Repose en paix Ray Stevenson.