Ray Stevenson jouera dans le nouveau film Cassino à Ischia

Acteur acclamé Ray Stevenson est sur le point de se frayer un chemin des salles dorées d’Asgard aux rues pavées d’Italie. Selon un reportage de Deadline, le prochain film dramatique de Frank Ciota Cassino à Ischia aura Stevenson dans le rôle principal en tant que star d’action en disgrâce qui a du mal à comprendre comment relancer sa carrière tout en faisant face aux conséquences de l’abandon de la famille pour la gloire. Le film est la propriété de Republic Pictures et sera distribué par Paramount.





Cassino à Ischia est sur le point d’être un film dramatique captivant dirigé par Frank Ciota, qui a réalisé d’autres projets tels que la comédie dramatique romantique Ciao Amérique (2002) et comédie bostonienne Stiffs (2010). Les producteurs du long métrage incluent Barbara DeFina, qui a déjà travaillé avec Ciota sur le drame mafieux étoilé de Martin Scorcese Casino (1995), et avant cela sur le film primé Affranchis (1990), tous deux mettant en vedette les poids lourds hollywoodiens Robert de Niro et Joe Pesci. Les autres producteurs sont à la fois Frank et son frère Joe Ciota, qui a également écrit le scénario, avec Cristina Giubbetti. Cast dans le film jusqu’à présent sont Ray Stevenson (RRR), aux côtés des stars italiennes Carlotta Natoli, Miriam Candurro et Ugo Dighero.

La prémisse du film tourne autour de Nic Cassino (Stevenson), une superstar du cinéma d’action, une royauté au box-office et trois fois vainqueur du « Best Yell in Action Film ». Cependant, selon le destin de la célébrité, il est rapidement renversé de son piédestal convoité par la prochaine génération de jeunes héros d’action et se démène pour trouver un moyen de ramener son nom sur grand écran. Il décide de se rendre en Italie pour réaliser son propre film d’action « néo-réaliste » avec lui au premier plan, tandis qu’un groupe inadapté de réalisateurs italiens également en disgrâce rassemble le tout. Tout en poursuivant cette entreprise, cependant, il est confronté à des problèmes non résolus avec sa famille qu’il a laissé derrière lui à la recherche de la gloire.

Cassino à Ischia n’a actuellement aucune date de sortie en salles fixée.





Où chercher ensuite pour Ray Stevenson

Ray Stevenson est bien sûr un visage familier du MCU, ayant incarné Volstagg, le camarade asgardien barbu de Thor de Chris Hemsworth dans les trois premiers films de la franchise. Il est également apparu tout au long de Divergent trilogie en tant que Marcus Eaton et a rejoint Dave Bautista, un autre ancien du MCU, dans le film d’action de 2018 La note finale. Fidèle à la tradition nordique, il a également brandi une hache dans la série à succès de History Channel Vikingset a enfilé le rôle du tristement célèbre pirate Barbe Noire dans Starz’s Voiles noires. Sa distinction la plus récente est venue du film d’action indien RRR (2022), qui a attiré l’attention du monde entier ainsi qu’une avalanche de récompenses. En plus de son rôle dans le nouveau film italien de Ciota, Stevenson sera également dans la nouvelle série de Disney+ Ashokapremière en août.