Ray Romano jouera le rôle de l’entraîneur de basket-ball Jim Valvano dans le biopic à venir

Ray Romano jouera le défunt entraîneur de basket-ball et commentateur Jim « Jimmy V » Valvano dans un prochain biopic sans nom, a confirmé lundi Deadline. Le biopic montrera la vie de Valvano, de ses jours d’entraînement avec le North Carolina State Wolfpack au diagnostic de cancer en phase terminale qui a conduit à son décès prématuré à seulement 47 ans le 28 avril 1993. Valvano est devenu admiré pour son personnage hors du terrain, un homme dont l’espoir et l’optimisme n’ont jamais faibli.

Le scénario du film sera écrit par Jim Strouse (The Incredible Jessica James). En plus de jouer le rôle principal, Romano a assumé le rôle de producteur. Il est rejoint par Basil Iwanyk de game1, Greg Economou et Mark Ciardi. La famille Valvano est impliquée dans la production du film à venir et s’est engagée en tant que productrice exécutive.

« Nous ne pouvions pas être plus enthousiastes à l’idée de raconter enfin l’histoire de mon père sous la forme d’un long métrage, en particulier avec Ray Romano et game1 comme partenaires. Nous étions aux premières loges pour l’une des plus grandes histoires de tous les temps, et nous sommes ravis de le partager également avec le monde entier », a déclaré Jamie Valvano, fille de Jim Valvano.

Aucune date de sortie ou autre information sur le casting n’est disponible pour le moment.

L’héritage de Jim Valvano







En tant que jeune étudiant, Valvano a joué au basketball pour l’Université Rutgers, où il a été nommé athlète senior de l’année en 1967. Après avoir obtenu son diplôme la même année, il a poursuivi une carrière d’entraîneur. Sa performance la plus remarquable en tant qu’entraîneur a eu lieu lors du championnat NCAA 1983 lorsqu’il a remporté une victoire choquante avec le Wolfpack de l’État de Caroline du Nord avec un dunk battant le buzzer contre les Cougars de Houston, qui ont été favorisés pour remporter le titre. Il a été entraîneur de l’État de Caroline du Nord de 1980 jusqu’à sa démission en 1990, lorsqu’il a fait face à des allégations de violation des règles. Il a été directeur sportif pendant quatre de ces années.

Il a approfondi son héritage de basket-ball en devenant commentateur pour ABC Sports et ESPN. En 1992, Valvano a reçu un diagnostic de cancer des os métastatique terminal. Le 4 mars 1993, lors des ESPY de cette année-là, Valvano a prononcé son discours édifiant « ne jamais abandonner » tout en acceptant le prix Arthur Ashe Courage and Humanitarian Award. Le discours touchant reste l’un des moments les plus mémorables de la remise des prix.

Lors de son discours, Valvano a annoncé le lancement de la Fondation V, qui a depuis continué à fournir des subventions pour des projets de lutte contre la maladie. Depuis sa création, la fondation a accordé près de 290 millions de dollars à la recherche et aux programmes sur le cancer.

