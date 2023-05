Ray Liotta : un an après sa mort, les causes du décès dévoilées

célébrités

En mai de l’année dernière, le célèbre acteur Ray Liotta a perdu la vie et aujourd’hui les raisons de la mort de cet homme qui a laissé sa marque à Hollywood sont connues.

Ray Liotta C’était un acteur respecté qui a fait une grande carrière dans l’industrie cinématographique hollywoodienne avec des rôles dans des titres tels que Good Boys, The Many Saints of Newark, Hannibal, Cop Land, Blow, River of Assassins et Tuez-les doucement, entre autres. Sa disparition physique impactée par l’âge qu’il avait au moment de sa mort : 67 ans. À partir de ce moment, beaucoup se sont demandé ce qui s’était passé pour causer le terrible résultat de la mort.

Au moment de sa mort Ray Liotta Il était chez lui en République dominicaine en train de dormir avec sa compagne Jacy Nittolo. La fin tragique de l’interprète a été le résultat d’une insuffisance respiratoire compliquée par des problèmes cardiaques où les poumons se sont remplis de liquide, produisant un événement fatal comme il a pu le découvrir. TMZ. C’est arrivé dans le passé 25 mai 2022.

Un acteur parti avant l’heure

Les documents indiquent également que Liotta souffrait d’athérosclérose. La Mayo Clinic définit cet état de santé comme une accumulation de plaque sur les parois des artères qui « cela peut provoquer un rétrécissement des artères, bloquant le flux sanguin ». La manière de mourir Ray Liotta a été classé comme « naturel et non violent »selon TMZ.

Le célèbre acteur tournait le film Eaux dangereuses avant sa mort. Il est également apparu récemment dans la préquelle de Les Sopranos, les nombreux saints de Newarkdans la serie hanna de Première vidéo et sur la bande Ours cocaïne dirigée par Elizabeth Banks. L’industrie cinématographique hollywoodienne lui manque toujours.

Ray Liotta Il était fiancé à Jacy Nittolo et était le père de Karsen Liotta, 24 ans, issu de sa relation avec son ex-femme Michelle Grace. Fin 2021, il a dit Personnes que leurs papiers « gars grossier » ils ont attiré son attention car il ne s’était jamais battu de sa vie, à l’exception de quelques poussées en faisant du sport. C’était la gentillesse de l’acteur qui n’est plus avec nous mais qui a laissé un héritage avec ses films.

