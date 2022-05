Ray Liotta, star de Goodfellas et Field of Dreams, décède à 67 ans

Tragique nouvelle aujourd’hui, le célèbre acteur Ray Liotta est décédé à l’âge de 67 ans. Affranchismalheureusement décédé dans son sommeil.

Selon un rapport publié avec l’aimable autorisation de Deadline, Liotta est décédé alors qu’il se trouvait en République dominicaine, où il tournait le prochain film. Eaux dangereuses. Malheureusement, aucun autre détail n’a été publié. L’acteur laisse dans le deuil sa fille, Karsen. Il était fiancé à Jacy Nittolo.

La carrière de Ray Liotta s’étend sur quatre décennies, avec l’acteur apparaissant dans plusieurs films bien-aimés, y compris le drame sportif fantastique Champ de rêves, qui est sorti en 1989 et a vu Liotta jouer le rôle du fantôme du joueur de baseball Shoeless Joe Jackson face à Kevin Costner. Le premier grand rôle d’acteur de Liotta était celui de Ray Sinclair dans la romance comique visqueuse du réalisateur Jonathan Demme , Quelque chose de sauvagesorti en 1986. Un rôle qui a valu à Liotta une nomination aux Golden Globes.

Au fil des ans, Liotta a prouvé à maintes reprises pourquoi il est l’un des noms, visages et voix les plus reconnaissables d’Hollywood, jouant dans des projets aussi importants que Entrée illégale (1992), Terres de flic (1997), Hannibal (2001), Coup (2001), Jean Q (2002), Identité (2003), Observer et rapporter (2009), Les tuant doucement (2012), L’endroit au-delà des pins (2012), et Histoire de mariage (2019), ainsi que la voix de Tommy Vercetti dans le jeu vidéo Grand Theft Auto Vice City en 2002. Liotta a joué aux côtés de grands noms tels que Denzel Washington, Sylvester Stallone, Anthony Hopkins et Brad Pitt, parmi tant d’autres.

Ray Liotta est surtout connu pour son rôle de Henry Hill dans le film de gangster classique Goodfellas





Images de Warner Bros.

Liotta est cependant mieux reconnu pour son rôle de Henry Hill dans la sortie emblématique des gangsters Affranchis. Réalisé par Martin Scorsese, écrit par Nicholas Pileggi et Scorsese, et produit par Irwin Winkler, Liotta dirige une distribution d’ensemble qui comprend Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco et Paul Sorvino, explorant la vie et l’époque d’Henry Hill et détaillant le montée et chute de l’associé de la mafia et de ses amis et de sa famille de 1955 à 1980.





Ray Liotta a été vu pour la dernière fois retomber sans effort dans le rôle d’un gangster l’année dernière Les Sopranos préquelle, Les nombreux saints de Newark. Liotta a joué des rôles en duel en tant que frères jumeaux « Hollywood Dick » Moltisanti et Salvatore « Sally » Moltisanti, face à Alessandro Nivola dans le rôle de Dickie Moltisanti. Les nombreux saints de Newark raconte les premières années de Tony Soprano (Michael Gandolfini), prenant le point de vue du gangster Dickie et de ses activités de gangster au milieu des émeutes de 1967 dans les rues de Newark. Avant cela, Liotta avait démontré son affinité pour jouer des personnages de gangsters dans le film acclamé par la critique du réalisateur Steven Soderbergh. Pas de mouvement soudain.

Liotta avait plusieurs projets en cours, dont Chaque dernier secretElizabeth Banks’ Ours cocaïneun film sans titre avec Charlie Day, et La substance. On ne sait pas exactement jusqu’où ces projets étaient en production.





La nouvelle de la mort prématurée de Ray Liotta est choquante et l’acteur nous manquera beaucoup sur le grand écran.





