Ray J Girlfriend: Qui est Sarah Oliver?

William Ray Norwood Jr., connu sous le nom de Ray J, est un chanteur, auteur-compositeur, rappeur, personnalité de la télévision et acteur.

Il a quatre albums studio, Tout ce que vous voulez (1997), Ce n’est pas un jeu (2001), Raydiation (2005), et Tout ce que je ressens (2008). Ray J a également participé à des émissions de télé-réalité à succès comme Célébrités Big Brother (ROYAUME-UNI), Amour et hip-hop: Hollywood, et Amour et hip hop: Miami.

En 2002, il a filmé une sex tape avec sa petite amie de l’époque, Kim Kardashian et la vidéo intitulée Kim Kardashian, superstar a été rendu public en 2007.

Ray J est né à McComb, Mississippi. Il a 39 ans et est né le 17 janvier 1981, faisant de lui un Capricorne.

Ray J aurait également un nouvel amour. Une vidéo de lui et de sa nouvelle petite amie, Sarah Oliver, a fait surface sur Instagram et a montré la paire à la recherche très confortable ensemble.

Qui est la petite amie de Ray J, Sarah Oliver?

https://www.youtube.com/watch?v=9_aUaiCXtJE

Sarah Oliver est une star de télé-réalité connue pour avoir joué dans la série Bad Girls Club. C’est une « mauvaise fille » originale des saisons 11 et 13.

Oliver a également joué sur Bataille All-Star Bad Girls.

Elle est originaire de Berlin, en Allemagne.

Elle a 35 ans et est née le 4 mars 1985, ce qui en fait une Poissons.

Ray J et Sarah Oliver ont posté une vidéo séduisante sur Instagra ,.

Le 7 décembre, une vidéo a fait surface de Ray J et Sarah Oliver semblant très mignons ensemble.

Oliver a profité de ses histoires Instagram pour montrer Ray J alors qu’il l’embrassait sur la joue et le cou. Il était clair dans la vidéo que Ray J ne savait pas que la vidéo allait être téléchargée sur les réseaux sociaux lorsqu’il a dit: « C’est Instagram? Oh merde. Je ne suis pas f ** king avec Instagram. Instagram ne le fait pas ‘ t comme moi. «

J s’est alors levée du canapé et lui a embrassé le cou encore une fois avant de partir.

Ray J a également posté une photo sur son Instagram qui le montre avec Oliver couchés ensemble dans le lit bien que le visage d’Oliver ne soit pas montré parce qu’elle fait face à la caméra alors qu’elle est vêtue de lingerie noire.

Ray J est en train de divorcer.

En 2016, Ray J et la créatrice de mode Princess Love se sont mariés.

J et Love ont même deux enfants ensemble, Epik Ray Norwood (11 mois) et Melody Love Norwood (2 ans).

L’article continue ci-dessous

En mai, la princesse Love a demandé le divorce de Ray J, mais peu de temps après, elle a changé d’avis et a rejeté la demande le 8 juillet.

Lors de sa deuxième grossesse en 2019, la princesse Love et Ray J se sont battus et Love dit que Ray J l’a abandonnée, elle et sa fille à Las Vegas.

Leur relation est sur les rochers depuis lors, alors que Ray J a ensuite demandé le divorce de Love en septembre 2020.

En novembre, Love et J ont été vus marchant ensemble et il semble qu’ils soient de nouveau en bons termes. Des sources affirment qu’elles «sont toujours en train d’obtenir un divorce» et qu’il n’y a «aucune relation» entre elles. La princesse Love a même encouragé Ray J à «vivre sa vie».

Sarah Oliver est sortie avec Jimmy «Inkman» Coney.

Sarah Oliver est sortie avec Jimmy «Inkman» Coney et le couple est allé à l’émission de télé-réalité Bootcamp de mariage ensemble en 2015.

Coney est un tatoueur et le propriétaire des studios Awesome Ink au centre-ville d’Atlanta.

Le couple a continué Bootcamp de mariage pour essayer de résoudre leurs problèmes relationnels. Apparemment, ils n’arrivaient pas tous les deux à trouver un moyen d’être fidèles l’un à l’autre. Ils ont appelé à arrêter peu de temps après avoir terminé le tournage parce que Coney avait oublié de lui acheter un cadeau de Noël.

Oliver a un bébé écureuil comme animal de compagnie.

Oliver a adopté un bébé écureuil nommé Mio.

Elle a posté une jolie photo tenant le bébé écureuil et l’a légendée: «Little Baby Mio! Dieu continue de laisser tomber des bébés en fourrure chez moi pour prendre soin! Ou est-ce Keiko qui les envoie ?? Ce petit bébé écureuil est le plus mignon! Il a mangé et la blessure par piqûre sur sa tête est bien meilleure. Il me manque tellement. La mère de mon père l’a adopté hier. Je continuerai à publier des mises à jour. Mio signifie «beau» en japonais. »

La valeur nette de Ray J est estimée à 6 millions de dollars.

La valeur nette de Sarah Oliver est estimée à 2 millions de dollars.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.