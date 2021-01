Ray Fisher serait supprimé de «  The Flash  » après sa critique de DC

L’acteur, Ray Fisher aurait été effacé de la bande suivante de ‘Éclat’, une fois son personnage, Cyborg Il ne sera pas inclus dans le script comme indiqué par divers rapports.

La nouvelle bande de Warner Bros. basé sur la bande dessinée sera réalisé par Andy Muschietti et aura Ezra Miller en tant que protagoniste, en plus des apparitions de Homme chauve-souris, interpreté par Ben Affleck et Michael Keaton.







Auparavant, le personnage de Pêcheur apparaîtrait sur la bande, cependant, Cyborg ne sera pas inclus dans le nouveau film après que l’acteur a juré de ne pas travailler avec le président de Films DC, Walter Hamada, à travers un Tweet, Pêcheur a commenté, « Walter Hamada c’est le type de consentement le plus dangereux. Ses mensonges et l’enquête ratée de Warner Bros ils ont rejeté le cas de ‘Justice League’, Je ne participerai à aucune production associée à lui ».

D’un autre côté, Warner Bros a annoncé la prolongation de son contrat avec Hamada en tant que président de Films DC jusqu’au 2023, commentant que Hamada était «non seulement passionné par les histoires et le canon de DCmais réfléchi et incroyablement talentueux en tant que cadre qui s’engage pleinement à rechercher l’échelle requise pour un film. «

Réagir à la prolongation du contrat Hamada, Pêcheur a écrit: «C’est étrange comment ces annonces réactionnaires Warner Bros, ils oublient toujours de mentionner que Walter Hamada travaillé directement avec Geoff Johns et Toby Emmerich lors des nouvelles prises de ‘Justice League’».

C’est bizarre comment ces annonces réactionnaires de @wbpictures oubliez toujours de mentionner que Walter Hamada travaillait directement avec Geoff Johns et Toby Emmerich (sur Shazam) PENDANT les reprises de Justice League … Plus à venir. A> E#WalterKnew https://t.co/KWXEpXhw9y – Ray Fisher (@ ray8fisher)

6 janvier 2021





L’avenir de Pêcheur Interpréter Cyborg semble très incertain, puisque l’acteur a accusé le réalisateur des nouvelles prises de ‘Justice League’, Joss Whedon de comportement non professionnel sur le plateau. Il a même dit que les producteurs, Geoff Johns et Jon Berg approuvé le comportement de Whedon.

Les accusations de Pêcheur Ils ont conduit à Warner Bros. pour lancer une enquête, qui s’est terminée le mois dernier décembre, annonçant qu’ils prendraient des mesures à ce sujet, même si on n’a jamais dit ce qu’ils seraient.