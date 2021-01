Ray Fisher refuse de quitter volontairement le rôle de Cyborg dans Flash, WarnerMedia répond

Le fandom du DCEU était en émoi lorsqu’un article récent de TheWrap a déclaré que Ray Fisher avait quitté le rôle de Cyborg et que le rôle serait refondu pour les futurs films, tandis que le personnage de Cyborg ne fera plus partie de Le flash film. Fisher a répondu à ces affirmations sur Twitter, où il a décrit toute l’affaire comme une dissimulation pour éviter les réactions du public.

« Je suggère fortement à @TheWrap de modifier immédiatement cet article. Bien que j’apprécie le désir éternel du journaliste de faire @wbpictures et l’offre de Walter Hamada, il est factuellement inexact. Je n’ai pas démissionné publiquement de quoi que ce soit. Si @wbpictures a pris la décision de retirez-moi de The Flash, plutôt que de m’adresser de quelque manière que ce soit, Walter Hamada a falsifié l’enquête JL – c’est sur eux. L’idée de supprimer le rôle, plutôt que de le refondre, n’est utilisée que pour essayer d’éviter les réactions du public. «

Quelques jours après l’annonce de l’arrivée du « Snyder Cut » sur HBO Max en 2021, Ray Fisher a commencé à tweeter sur des cas d’abus non spécifiés survenus sur les plateaux de 2017 Ligue de justice, pour lequel il a blâmé le réalisateur Joss Whedon, et a accusé les chefs de Warner, de Geoff Johns à Walter Hamada, d’avoir permis le comportement de Whedon.

Suite aux affirmations de Fisher, une enquête officielle a été lancée par Warner sur les événements entourant la réalisation de Ligue de justice. À la fin de l’enquête, Whedon a été retiré de la prochaine série HBO Les Nevers comme showrunner. Mais dans les derniers Tweets de Fisher, il a soutenu que plus de personnes devaient être punies pour l’ensemble de l’incident.

« L’équipe @wbpictures pr a eu du mal à reprendre le contrôle du récit depuis qu’elle n’a pas réussi à m’enterrer et l’enquête de la JL avec son tube du 4 septembre – qui, sans surprise, a été écrite par le même journaliste. Le fait est: la Ligue de la justice L’enquête a conduit @WarnerMedia (et ses affiliés) à se séparer de Joss Whedon. Geoff Johns emboîtera le pas. Si Walter Hamada s’était débrouillé, AUCUN de cela n’aurait été possible, et le cycle d’abus se serait poursuivi. Mon équipe et je suis toujours en conversation profonde avec @WarnerMedia concernant toutes ces questions et-Flash ou pas de Flash-nous avons pleinement l’intention de voir cela à travers. Je vous tiendrai tous au courant, mais en attendant-merci pour votre soutien continu.