Ray Fisher ne reviendra pas en tant que Cyborg dans le film Flash, le rôle ne sera pas refondu

Le DCEU continue de lutter contre les retombées des événements en coulisse de 2017 Ligue de justice. Des mois après Ray Fisher, qui a joué Cyborg dans le film, a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour attirer les gens Ligue de justice que Fisher a accusé de « comportement abusif » sur le plateau pour être tenu pour responsable, une rumeur a commencé à faire le tour d’Internet selon laquelle WarnerMedia est en train de refondre le rôle de Cyborg pour le prochain solo Éclat film. Mais selon un Tweet de l’écrivain Mark Hughes, la rumeur est fausse.

Les rumeurs de refonte de Cyborg sont un mensonge, Cyborg n’est pas dans The Flash et le rôle n’est pas en cours de refonte. J’ai confirmé cela avec le studio. La rumeur est FAUX.

« Les rumeurs de refonte de Cyborg sont un mensonge, Cyborg n’est pas dans The Flash et le rôle n’est pas en cours de refonte. Je l’ai confirmé avec le studio. La rumeur est FAUX. »

Jusqu’à l’année dernière, il a été confirmé que Cyborg faisait partie de Le flash, et son apparition dans le film était censée servir de tremplin dans le propre film solo de Fisher. Mais ensuite, l’acteur a fait connaître publiquement ses accusations, contre Joss Whedon, qui a réalisé Ligue de justice, le producteur Geoff Johns et le directeur de DC Films, Walter Hamada.

Les commentaires de Fisher ont incité le studio à lancer une enquête interne sur ce qui n’allait pas sur les plateaux de Ligue de justice. Bien que les résultats de l’enquête n’aient pas été rendus publics, ils ont conduit Whedon à quitter son rôle de showrunner pour le prochain drame de science-fiction. Les Nevers pour HBO. La sortie de Whedon a été considérée comme une sorte de justification des affirmations de Fisher, mais l’acteur a récemment tweeté qu’il avait toujours des problèmes avec WarnerMedia, en particulier Hamada.

« Walter Hamada est le type de facilitateur le plus dangereux. Ses mensonges, et la pièce à succès ratée du 4 septembre de WB PR, ont cherché à saper les problèmes très réels de l’enquête de la Justice League. Je ne participerai à aucune production associée à lui. »

La déclaration de Fisher, associée à la confirmation de Hughes que le rôle de Cyborg a été coupé de Éclat signifie que l’acteur ne fera probablement partie d’aucun futur projet DCEU au-delà du prochain Justice League de Zack Snyder.

Même sans la présence de Cyborg, le solo Éclat le film est sur le point d’être une affaire ambitieuse. D’après ce que nous savons jusqu’à présent, l’histoire impliquera Flash voyageant vers des réalités alternatives et rencontrant plusieurs versions de héros de DC, y compris deux versions de Batman, jouées par Michael Keaton et Ben Affleck. Alors que Cyborg était censé agir comme un ami de Flash dans son film solo, ce rôle pourrait maintenant être joué par Affleck, comme expliqué précédemment par le réalisateur du film Andy Muschietti.

« [Ben Affleck is] une part très importante de l’impact émotionnel du film. L’interaction et la relation entre Barry et Wayne d’Affleck apporteront un niveau émotionnel que nous n’avions jamais vu auparavant. C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés qu’on ne le pense. Ils ont tous deux perdu leur mère dans le meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. C’est là que l’Affleck Batman entre en jeu. «