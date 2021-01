Ray Fisher confirme la sortie de Cyborg dans le flash avec une déclaration contre Warner Bros.

Après des mois de bavardages en coulisses et de messages inquiétants sur les réseaux sociaux, l’acteur Ray Fisher a officiellement quitté le rôle de Cyborg dans le DCEU. Fisher s’est rendu sur Twitter pour informer les fans de la nouvelle, mais a également laissé entendre que ce ne serait pas la fin de l’affaire, l’acteur ayant l’intention de continuer à poursuivre ses allégations d’abus au travail contre Warner Bros., ce qui a conduit au licenciement de Fisher dans le première place.

« J’ai reçu la confirmation officielle que Warner Bros. Pictures a décidé de me retirer du casting de The Flash. Je ne suis pas du tout d’accord avec leur décision, mais c’est une décision qui n’est pas surprenante. Malgré l’idée fausse, l’implication de Cyborg dans The Flash était beaucoup plus grande. qu’un camée – et pendant que je pleure l’opportunité manquée de ramener Victor Stone à l’écran, faisant prendre conscience des actions de [President of DC Films at Warner Bros. Pictures] Walter Hamada s’avérera être une contribution beaucoup plus importante à notre monde. «