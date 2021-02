Ravivez la nature avec les vents et les feuilles exclusifs au PSVR

Depuis que la PlayStation 5 a été mise à l’honneur l’année dernière, la PlayStation VR a été quelque peu mise à l’écart. Mais la technologie – malgré ses contrôleurs PlayStation Move vieillissants – est toujours révolutionnaire, et des titres comme Hitman 3 sont transformateurs lorsqu’ils sont appréciés dans le casque de Sony. C’est formidable de voir de nouvelles annonces arriver pour l’accessoire, alors – et Winds & Leaves, un nouveau titre du développeur Prison Boss VR Trebuchet, a certainement un air d’intrigue.

En exclusivité sur PSVR à temps pour le printemps, vous incarnez The Gardener, une entité solitaire dont le seul but est de «faire repousser la végétation dans un monde stérile». Le communiqué de presse se développe: «Ce n’est pas une mince affaire, étant donné que vous n’aurez que vos échasses, quelques outils de plantation et votre soif d’exploration sans limites. En commençant à explorer le monde, vous tomberez sur de vieux repères que vous devrez réveiller en invoquant l’énergie de vos forêts en constante croissance. Vous vous rendrez vite compte que ces structures imposantes font toutes partie d’un ensemble plus vaste.

Comme évoqué ci-dessus, le jeu promet un système de locomotion unique conçu exclusivement pour le PSVR. «Alors que vous commencez à planter une forêt tentaculaire, profitez d’une expérience de réalité virtuelle d’une beauté époustouflante avec des arbres procéduraux cultivés par les joueurs, une bande-son évolutive et vivante qui réagit au monde qui vous entoure et une simulation dynamique du temps et du temps», poursuit le communiqué de presse. «Winds & Leaves est une véritable symphonie de réalité virtuelle.»

Cela ressemble à une expérience sereine d’un autre monde – et nous pourrions tous faire avec un temps mort du monde réel pendant ces temps difficiles, n’est-ce pas? Découvrez la bande-annonce intégrée ci-dessus et dites-nous si vous vous enracinerez dans celle-ci à venir.