Raven’s Home de Disney Channel renouvelé pour la saison 6

Oh, claquement ! Disney Channel a encore plus La maison du corbeau dans son avenir. Le spin-off populaire est basé sur la série humoristique emblématique du début des années 2000 C’est tellement corbeau et met en vedette Raven-Symoné, cinq fois lauréat du NAACP Image Award, dans le rôle de Raven Baxter et l’acteur nominé aux Emmy Issac Ryan Brown dans le rôle de Booker, le fils adolescent sans prétention cool de Raven Baxter qui a hérité des dons psychiques de sa mère. Lors de D23 Expo 2022 : The Ultimate Fan Experience présenté par Visa®, Raven-Symoné a annoncé que La maison du corbeau a été renouvelée pour une sixième saison sur Disney Channel.





Le samedi 10 septembre 2022, à D23 Expo, Disney Branded Television a organisé la « Disney’s Epic Entertainment Showcase: The Musical: The Extravaganza! » présentation révélant plusieurs projets passionnants, annonçant des renouvellements de séries et diffusant du contenu inédit sur les plateformes Disney +, Disney Channel et Disney Junior. L’hôte de la vitrine étoilée était la star de longue date de Disney Channel Raven-Symoné et Le chaos des Muppets Lilly Singh, chef de file de la série comique, a aidé le président de Disney Branded Television, Ayo Davis, à faire les annonces de la soirée sur la liste de divertissements que les fans peuvent attendre de Disney au cours des prochaines années.

L’une de ces annonces était que La maison du corbeau a été renouvelée pour une sixième saison et que le reste de la cinquième saison commencera à être diffusé le 2 octobre.





Raven-Symoné est à Disney Channel depuis 23 ans

Basé sur les personnages créés par Michael Poryes et Susan Sherman, La maison du corbeau est une suite à C’est tellement Corbeauqui a fait ses débuts en 2003 et a duré plus de 100 épisodes.

« Disney Channel est ma maison depuis 23 ans », a déclaré Raven-Symoné, avant de se référer à une vidéo d’enfants acteurs qui ont joué dans des projets de films et de télévision Disney avant de devenir grand, « Cela me rappelle à quel point cet endroit est spécial. Avez-vous voir toutes ces stars qui ont commencé sur Disney Channel ? C’est incroyable. »

Raven-Symoné a ensuite invité le La maison du corbeau casting pour la rejoindre sur scène, y compris Isaac Ryan Brown, Rondell Sheridan, Felix Avitia, Emmy Liu Wang et Mykal-Michelle Harris, pour une annonce spéciale sur le renouvellement de la saison 6, en disant :