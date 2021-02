"Ratchet & Clank: Rift Apart": Sony annonce la sortie de la PS5 en juin

La date de sortie de « Ratchet & Clank: Rift Apart » est fixée. À partir du 11 juin, vous pourrez rejoindre le Lombax Ratchet et son copain robot Clank dans leurs aventures dans l’espace. Une édition numérique standard et une édition numérique de luxe peuvent déjà être précommandées pour PS5.

Si vous choisissez l’édition standard de « Ratchet & Clank: Rift Apart », vous obtenez simplement la version numérique du jeu. Cependant, si vous gagnez un peu plus d’argent, vous pouvez obtenir du contenu supplémentaire avec l’édition numérique Deluxe. En plus du jeu, il y a cinq autres ensembles d’armures, un pack d’autocollants pour le mode photo, 20 unités du matériel de mise à niveau Raritarium, la bande-son numérique et le livre d’art numérique pour le jeu.

Comme le révèle PlayStation.Blog, les précommandes – quelle que soit la version – recevront également l’armure révisée de Karbonox de « Ratchet & Clank 2 » et le légendaire Blaster Verpixler du « Ratchet & Clank » original plus tôt que quiconque dans le jeu. .

Ceci est connu de l’histoire de « Ratchet & Clank: Rift Apart »

Dans leur dernière aventure, Ratchet et Clank doivent affronter leur ancien ennemi Dr. Troublant Nefarious. Il a pu activer un appareil avec lequel il peut voyager dans des dimensions alternatives – dimensions dans lesquelles il sort toujours victorieux dans les batailles. Et pour couronner le tout, Ratchet et Clank sont également séparés lorsque l’appareil est activé.

Tout en essayant de se retrouver, les deux rencontrent un combattant de la résistance Lombax, dont le développeur de nom Insomniac Games n’a toujours pas révélé à ce jour. Lors de ses incursions dans la galaxie, Ratchet peut bien sûr à nouveau accéder à un arsenal complet d’armes puissantes et parfois très farfelues.